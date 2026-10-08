Al-Nassr kulübü, farklı yaş kategorilerindeki en önemli yıldızlarından 4 yeteneğini kadrosunda tutmayı başarmanın yanı sıra yeni oyuncularla da anlaşma sağladı.

Al-Nassr kulübü, "X" sitesindeki resmi hesabından paylaştığı bir mesajla Abdulrahman el-Enezi, Yusuf et-Tahhan, Fevvaz el-Meşhur ve Abdulrahman Sufyani'nin sözleşmelerini yenilediğini duyurdu.

Sufyani, bu dörtlü içindeki en öne çıkan isim olarak değerlendiriliyor; zira Al-Hilal onunla iki kez anlaşmaya çalıştı. İlki, el-Kevkeb kulübünde oyuncu olduğu dönemde oldu; ardından Al-Nassr, Ocak 2023'te onunla anlaşmayı başardı.

İki yıl sonra Al-Hilal, Al-Nassr ile sözleşmesinin bitimine kısa süre kala Sufyani'yi yeniden kapmaya çalıştı; ancak Al-Nassr durumu toparlamayı başardı ve genç yeteneğinin sözleşmesini ek bir süre için yeniledi.

Al-Nassr, özellikle geçen sezonki Jaw Elit Ligi'nde U21 takımıyla gösterdiği parlak performansın ardından Sufyani'nin sözleşmesini ikinci kez yeniledi.

Buna ek olarak Al-Nassr, önümüzdeki dönemde yaş kategorilerini güçlendirmek amacıyla Tunuslu Yasin Selam ile el-Ittifak kulübünden anlaşma sağladı.

Selam, tek yeni transfer değildi; başkentin kulübü ayrıca kaleci Abdulhadi el-Alvan'ı el-Feth'ten mevcut sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını da duyurdu.

Al-Nassr, mevcut sezonun başından beri büyük sıkıntı yaşadığı Jaw Elit Ligi'nde (Suudi U21 Ligi) durumunu düzeltmek amacıyla kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

Al-Nassr, iki galibiyet ve iki mağlubiyetten topladığı 6 puanla puan durumunda on dördüncü sırada yer alıyor; bu da onu sezon sonunda çeyrek finale yükselememe tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.