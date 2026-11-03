Suudi Arabistan ekibi Hilal'in, Manchester United'ın kaptanı Portekizli Bruno Fernandes ile önümüzdeki kış transfer döneminde yeniden anlaşmaya yönelik girişimde bulunacağına dair dolaşan haberler, bir İngiliz gazetecinin kulübün beklenen transferdeki gerçek tutumunu ortaya koymasıyla çürütüldü.

Gazeteci Ben Jacobs, "X" platformundaki hesabı üzerinden, Hilal'in önümüzdeki ocak ayında Portekizli yıldızı kadrosuna katma girişimlerini yenileme niyetinde olduğunu öne süren raporların doğru olmadığını teyit etti ve Suudi ekibin kadrosundaki yabancı oyunculara ayrılan tüm yerlerin şu anda dolu olduğunu belirtti.

Bu yalanlama, Hilal'in kış transfer döneminde Manchester United'ı kaptanından vazgeçmeye ikna etmek amacıyla değeri 55 milyon euroya ulaşan yeni bir teklif sunmaya hazır olduğunu iddia eden, ancak resmi bir teyidi bulunmayan basın haberlerine yanıt olarak geldi.

Bruno Fernandes, 2025 yazında Hilal'in en öne çıkan hedeflerinden biriydi. Suudi kulüp, oyuncunun Kulüpler Dünya Kupası'ndaki katılımından önce, Manchester United'a 100 milyon sterline yakın bir teklif ve oyuncu için haftalık 700 bin sterlinlik bir maaşla kendisiyle anlaşmaya çalışmıştı.

Teklifin büyüklüğüne rağmen, Bruno'nun bizzat Hilal'den bir teklif aldığını teyit etmesinin ardından transfer tamamlanmadı. Oyuncu, o dönemdeki kulüp başkanı Fahad bin Nafel'in Suudi Ligi'ne transfer konusundaki tutumunu öğrenmek için kendisiyle şahsen iletişime geçtiğini açıkladı.