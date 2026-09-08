Kadisiye, Suudi Roshn Ligi'ndeki rakibi Ahli'ye bu sezonki maçlarının bir devresi sonunda kara tarihini yeniden yaşattı.

Ahli, bugün salı günü, Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Kadisiye'ye konuk oldu.

Kadisiye, maçın ilk yarısını Ahli karşısında 3-0 önde tamamladı. Bu gollerden ikisini Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders, üçüncü golü ise sağ bek Muhammed Ebu'ş-Şamat kaydetti.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz

İstatistik ağı "Opta"ya göre bu, Roshn Ligi'nde profesyonellik döneminin başladığı 2008-2009 sezonundan bu yana Ahli'nin ilk yarı sonunda üç gol geride kaldığı dördüncü kez oldu.

Bunu son yapan takım, geçen sezon Roshn Ligi'nde Hilal olmuştu. Hilal, üçüncü haftada ilk yarıyı Ahli karşısında 3-0 önde tamamlamış, ancak "el-Raki" maçın bitiminden önce 3-3 beraberliği yakalamayı başarmıştı.

Hilal'in yanı sıra Raed ve Teavun kulüpleri de Roshn Ligi tarihinde Ahli karşısında ilk yarı bitmeden üç gol önde geçmeyi başardı. Böylece Kadisiye, bunu yapan dördüncü takım oldu.

Kadisiye'nin, Suudi Ligi'ndeki katılım tarihinde ilk yarıyı 3 veya daha fazla gol farkıyla önde tamamladığı yedi maçının tamamını kazanmayı başardığı belirtiliyor.