Hilal Hastanesi... Al Sadd maçı öncesinde iki yıldız oyuncu daha sakatlandı... Bouabri geri döndü

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Katar'ın Al Sadd takımıyla oynayacağı beklenen maç öncesinde, sakatlık laneti Al Hilal'ı takip etmeye devam etti.

Al-Hilal, önümüzdeki Pazartesi günü Cidde'deki Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda Asya Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Al-Sadd ile karşılaşacak.

Maçtan 72 saat önce, Al-Hilal kulübü, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden, başta Fransız Simon Bouabri olmak üzere bazı oyuncularının sağlık durumundaki gelişmeleri açıklayan bir bildiri yayınladı.

Al-Hilal, Boabry'nin Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlıktan kurtulmasının ardından, bugün Cuma akşamı "Lider"in katıldığı toplu antrenmanlara katılmasıyla birlikte, Boabry'nin gelecek maçlarda forma giymeye hazır olduğunu duyurdu.

Aynı bağlamda, Türk savunma oyuncusu Yusuf Akçişik ve Suudi orta saha oyuncusu Nasser Al-Dosari, koşu ve top kullanılarak yapılan bazı antrenmanları içeren bir kondisyon antrenmanı gerçekleştirdi ve sahalara dönmeye yaklaştılar.

Ancak buna karşılık, Al-Hilal kulübü, Çarşamba günü Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Khaloud'u 6-0 mağlup ettikten sonra, Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom ve Suudi orta saha oyuncusu Muhammed Kano'nun sakatlandığını açıkladı.

"Lider" kulüp, Kano'nun arka baldır kasında sakatlık geçirdiğini, Malcom'un ise arka uyluk kasında ağrı hissettiğini açıkladı. İki oyuncunun da sakatlıklarının ciddiyetini ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacaklarını belirlemek için röntgen çekilecek.

İkili'nin yokluğu, Suudi kulübü için büyük bir darbe anlamına geliyor, özellikle de ikisi de takımın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin bu sezonun başından beri güvendiği en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

Malcom, bu sezonun başından bu yana Al Hilal formasıyla 33 maça çıktı ve bu maçlarda 9 gol attı, 11 asist yaptı. Keno ise 36 maçta 5 gol attı ve aynı sayıda asist yaptı.