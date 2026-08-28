Hilal, bu akşam Cuma günü Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin dördüncü haftasına sayılan çekişmeli mücadelede, ev sahibi Halic'in filelerine (5-1)'lik sonuçla gol yağdırdı.

Mavililer, ilk yarıda üç puanı garantiledikleri erken bir hücum gösterisi sayesinde maçın gidişatına hükmetti. Böylece Hilal, üç maçta topladığı tam puanla puanını 9'a yükselterek ikinci sıraya çıkarken, Halic'in puanı 3'te kalarak 13. sırada donup kaldı.

Hilal, erken üstünlüğünü 15. dakikada hızla gole çevirdi; Savić'in sol taraftan gönderdiği ölçülü ortaya Mitrović mükemmel bir kafa vuruşuyla dokunarak topu filelere gönderdi.

Konukların baskısı, Somerville'in rahatsız edici hareketleriyle sürdü ve bu baskı, Hollandalı oyuncunun büyüleyici bir sızmasının ve Savić'e yaptığı kesin pasın ardından, Savić'in topu doğrudan ağlara göndermesiyle 29. dakikada ikinci golü getirdi.

Ev sahibinin tepkisi gecikmedi; 36. dakikada Saadi'nin ilk denemesinin ardından Halic, 38. dakikada Crespo'nun kaleciyle karşı karşıya kalıp Bono'nun ilk müdahalesinin ardından El Omari'nin topa kafayla dokunarak ağlara göndermesiyle farkı bire indirmeyi başardı.

Hilal'in cevabı hızlı geldi; Hernández, 40. dakikada ceza sahası içinden füze gibi bir şutla farkı yeniden açtı. Ardından Somerville, 43. dakikada defans oyuncusu Asiri'yi harika bir çalımla geçip kaleyle tam anlamıyla karşı karşıya kalarak olağanüstü çabasını dördüncü golle taçlandırdı. Uzatmanın üçüncü dakikasında ise Mendeş, kaleci Maurice'i çalımladıktan sonra topu rahatça ağlara yerleştirerek ilk yarının beşli gol serisini tamamladı.

Hilal, ikinci yarıya hücum baskısını sürdürerek başladı ve Mendeş, 47. dakikada direğin yanından geçen bir şutla altıncı golü eklemenin eşiğinden döndü. Fırsatlar, 54 ve 61. dakikalarda Somerville aracılığıyla peş peşe gelirken, Halic tarafından Crespo'nun Bono'nun uzaklaştırdığı şutuyla denemeler yapıldı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz





64. dakikada ise geniş çapta tartışma yaratan bir hakem anı yaşandı; Bono, kale vuruşunu takım arkadaşı Koulibaly'ye pasladı, ancak Senegalli defans oyuncusu oyunun henüz başlamadığını sanarak topu yeniden yerleştirmek için eliyle tuttu. Hakem, topun sahada gerçekten hareket halinde olduğunu değerlendirerek Halic lehine penaltı verdi ve bu karar VAR teknolojisi tarafından da onaylandı.

Bono, Barrow'un kullandığı penaltıyı kendine has yöntemiyle kurtarmayı başardı; böylece kalesini korudu ve Halic'in farkı azaltmasını engelledi. Hilal'in farkı açmaya yönelik hücum denemelerine, en belirgini uzatma dakikalarında Somerville'in kaleyle karşı karşıya kalıp direğe çarpan şutuyla bitirmesine rağmen, sonuç bitiş düdüğüne kadar aynı şekilde kaldı.