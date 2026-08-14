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imago-sport-1081064771.jpgAbdullah Ahmed
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Çeviri:

Hilal, Faysali'yi devirdiği gecede tarihi geleneğini sürdürdü

Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
Suudi Arabistan

Lider başlangıçlarda düşmez

Hilal, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'ndeki serüvenine başlarken tarihi alışkanlığını sürdürdü. Turnuvanın ilk haftası kapsamında Cuma akşamı Feyha'yı 4-2 mağlup etmeyi başaran ekip, yeni sezona değerli bir galibiyetle başladı.

"Lider"in Feyha karşısındaki galibiyeti yalnızca 3 puan toplamaktan ibaret değildi; takım bu sonuçla açılış haftasındaki özel geçmişini korudu. Tarih boyunca lige başlangıç maçında mağlubiyetten kaçınmayı sürdüren ekip, bu rakamla Hilal'in başlangıç darbesiyle başa çıkma gücünü de yansıtmış oldu.

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Hilal maçaya güçlü bir şekilde girdi ve ilk yarıda Karim Benzema, Malcom ve Ruben Neves aracılığıyla üç gol kaydetmeyi başardı. Feyha ikinci yarıda iki gol atarak dönüş denese de Hilal, Neves'in penaltıdan attığı dördüncü golle mücadeleyi noktaladı.

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Bu galibiyetle Hilal, Roshn Ligi'nin ilk haftasındaki olumlu sonuçlar serisini sürdürdü ve rakipler ile koşullar sezondan sezona değişse de puan kaybının en başından itibaren hesaplarında olmadığını teyit etti.

Bu başlangıç, tüm kupalarda mücadele etmeyi hedefleyen Hilal'e yeni sezondaki serüvenini sürdürmeden önce önemli bir moral desteği veriyor. Böylece açılış haftasının, "Lider"in mağlubiyetten kaçınma yönündeki tarihi alışkanlığından taviz vermediği bir randevu olduğu bir kez daha teyit edilmiş oldu.

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