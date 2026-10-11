Hilal'in eski yıldızı Omar el-Ghamdi'nin açıklamaları geniş çaplı bir tartışma başlattı. El-Ghamdi, Suudi Arabistan'ın son Arap Körfezi Kupası şampiyonluğunun ardından Suudi Arabistan Millî Takımı'nın idari sorumlusu Fahd el-Mufarrij ile kutlama yaptığı bir video görüntüsü nedeniyle İttihad efsanesi Mohammed Noor'a doğrudan eleştiri yöneltti. Kendiliğinden gelişen bu görüntü, Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" kanallar ağının analiz stüdyosunda tartışma konusu haline geldi.

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Söz konusu görüntü analiz stüdyosunda yayınlandı; Mohammed Noor'un el-Mufarrij ile kutlama yaptığı görüldü. Ardından el-Ghamdi'nin bu davranışa ilişkin yorumu İttihad efsanesinin öfkesini çekti. Noor, sert bir şekilde yanıt vermekte tereddüt etmedi; "düzensiz" olarak nitelendirilmesini kesinlikle reddettiğini belirtti ve eski takım arkadaşının kendisini çok iyi tanıdığını, kişiliğinin nasıl olduğunu bildiğini vurguladı.

Hilal'in eski futbolcusu Omar el-Ghamdi şöyle konuştu: "Mohammed Noor her zaman düzensizdir, sahanın içinde de dışında da. Ve bu asla değişmeyecek." Bu sözler iki yıldız arasında karşılıklı bir söz düellosunun kapısını açtı; zira Noor, bu açıklamanın Körfez şampiyonluğu kutlaması sırasında yaşananların gerçeğini yansıtmadığını düşündü.

Mohammed Noor öfkeyle yanıt verdi: Omar benimle karşılaşmadan önce uyuyamıyordu!

Mohammed Noor, el-Ghamdi'nin açıklamalarını sessizce geçiştirmedi ve ona öfkeli bir üslupla karşılık verdi. Noor, Suudi futbolundaki kariyerleri boyunca karşı karşıya geldikleri maçlar nedeniyle el-Ghamdi'nin kendisini yakından tanıdığını belirterek bu nitelemeyi kabul etmediğini vurguladı.

Noor, "Nadina" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Bu açıklamaları kabul etmiyorum, çünkü Omar beni çok iyi tanıyor. Ben düzensiz biri değilim; kendisi benimle karşılaşmadan önce uyuyamıyordu."

İttihad efsanesi sözlerini şöyle tamamladı: "Söylediklerinin sebebini bilmiyorum, ama ben mutluydum ve el-Mufarrij ile kendiliğinden bir şekilde kutlama yaptım, başka hiçbir şey yok. Millî takım hakkındaki konuşmasını izledim ve şok oldum, çünkü o bizim kadar mutlu değil."