Devam eden yaz transfer döneminde önemli transferleri gerçekleştirmek için birçok kulüp arasındaki rekabet kızıştı; bu dönemde bazı transferler yüksek meblağlarla sonuçlandı.

Büyük Avrupa transfer dönemlerinin kapanmasına bir aydan az bir süre kaldı ve bazı kulüpler adımlarını atmaya çoktan başladı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, bu yaz transfer döneminde şu ana kadar gerçekleşen en pahalı 10 transferi mercek altına aldı. Bununla birlikte, Yan Diomandé, Julian Alvarez ve muhtemelen Vinicius Junior ile Rodri gibi bazı oyuncuların transfer piyasasında bulunması nedeniyle bu listenin büyük ölçüde değişmesi muhtemel.

Bu transferler gerçekleşirse, bu sıralamayı büyük ölçüde etkileyecek devasa meblağlarla olacak.

Bu transfer dönemindeki en pahalı 10 transfer şöyle sıralandı:

1 - Morgan Rogers (23 yaşında): Chelsea - 138 milyon euro

İngiliz orta saha oyuncusu şu anda bu listenin başında yer alıyor. Aston Villa'dan Chelsea'ye transferi, kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu ve Xabi Alonso'nun planlarında temel bir oyuncu olması bekleniyor.

2 - Elliot Anderson (23 yaşında): Manchester City - 135 milyon euro

Anderson, teknik direktör Enzo Maresca'nın takımının orta sahasını güçlendirmek için Manchester City'ye katıldı. Geçen sezon Nottingham Forest ile sergilediği üstün performanslar, yüksek bir meblağ karşılığında İngiliz futbolunun devlerinden birine transfer olmasını sağladı.

3 - Sandro Tonali (26 yaşında): Tottenham - 108 milyon

Tottenham, geçen sezon küme düşmenin eşiğinden döndükten sonra bu yaz transfer piyasasında elinden geleni yaptı. Tonali'nin Newcastle'dan transferi, kulüp tarihinin en pahalı transferi sayılıyor ve bu da onu tüm zamanların en pahalı İtalyan futbolcularından biri yapıyor.

4 - Mateus Fernandes (21 yaşında): Tottenham - 99 milyon

Londra kulübüne, bu kez West Ham'dan Roberto De Zerbi yönetiminde oynamak üzere bir oyuncu daha katıldı. Kulüp, geçen sezon yaşanan sıkıntıların tekrarını önlemeye kararlı ve İngiltere'nin seçkinleriyle yeniden rekabet edebilmek için takımı güçlendirmeye yoğun yatırım yaptı.

5 - Gonçalo Ramos (25 yaşında): Milan 74 milyon

2024 yılında Paris Saint-Germain'e katılmıştı, ancak Fransız kulübünün hücum hattındaki mevkiler için verilen yoğun rekabet nedeniyle temel bir oyuncu olamamıştı.

Şimdi ise Portekizli oyuncu, İtalya'da yeni bir tecrübe yaşamak istiyor ve Milan'ın en öne çıkan oyuncusu olması bekleniyor.

6 - Anthony Gordon (25 yaşında): Barcelona - 70 milyon euro

Bu yaz transfer döneminde Barcelona'ya katılan ilk isim oldu; Newcastle'dan 70 milyon euro artı bonuslar olarak 10 milyon euro karşılığında geldi.

Bu transfer, İngiliz forvette Alman teknik direktörün oyun tarzına tam anlamıyla uygun özellikler gören teknik direktör Hansi Flick ve sportif yönetim üyelerinin özel talebi üzerine gerçekleşti.

7 - Jeremie Frimpong (20 yaşında): Liverpool - 70 milyon

Konaté'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından Liverpool'un savunma hattını güçlendirmesi gerekiyordu ve bunu çoktan yaptı.

Kulüp, genç Fransız oyuncuyu Stade Rennes'ten transfer etmek için 70 milyon ödedi. Oyuncu geçen sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkmış ve omuz sakatlığı nedeniyle 13 maçta forma giyememişti.

8 - Crysencio Summerville (24 yaşında): Al Hilal - 64,5 milyon euro

Suudi Arabistan'a yönelen ilk isim. Hollandalı oyuncu geçen sezon West Ham ile Premier Lig'den küme düştü ve kulübe büyük bir meblağ bıraktı.

Dünya Kupası'nda iki gol atarak sergilediği üstün performans birçok kulübün ilgisini çekti, ancak Summerville sonunda Al Hilal'i tercih etti; burada Benzema, Darwin Nunez ve diğerlerinin yanında oynayacak.

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9 - Maxence Lacroix (26 yaşında): Chelsea - 60,7 milyon euro

Bu listeye Chelsea'den bir oyuncu daha katıldı. Xabi Alonso'nun takımı büyük harcamalarla kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor ve Lacroix da yeni bir katkı; Fransız stoper Crystal Palace'tan geldi ve Haziran 2032'ye kadar bir sözleşme imzaladı.

10 - Johan Manzambi (20 yaşında): Aston Villa - 60 milyon

Dünya Kupası'nın öne çıkan yıldızlarından biriydi. İsviçre ile sergilediği harika performanslar (3 gol ve 2 asist) Avrupa'nın en büyük kulüplerinin ilgisini çekti ve sonunda onu kadrosuna katmayı Aston Villa başardı.

İngiliz kulübü, genç İsviçreli orta saha oyuncusunu transfer etmek için Freiburg'a 60 milyon euro ödedi.

Takımlarına devasa meblağlara mal olan on oyuncu, üzerlerine harcanan paralar nedeniyle üstün bir performans sergileme konusunda büyük baskı altında. Resmi müsabakalar başladığında bu transferlerin göz kamaştırıcı bir başarı elde edip etmeyeceğini göreceğiz.