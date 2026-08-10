Suudi Arabistan ekibi Al Hilal yönetimi, Joao Cancelo dosyasında kararlılık dozunu artırırken, Barcelona'ya Portekizli bek oyuncusunun aksi bir bildirime kadar hâlâ bir Al Hilal oyuncusu olduğu yönünde üstü kapalı bir mesaj gönderiyor.

Başkent kulübü, yeni 2026/2027 sezonu için oyuncularının forma numaralarını açıkladı. Bu listede 32 yaşındaki Portekizli oyuncuya 20 numaralı forma verildi. Bu, oyuncunun takımdaki ilk döneminde giydiği ve Portekiz Milli Takımı'nda da taşıdığı numaranın aynısı.

İspanyol "Sport" gazetesi, bu hamlenin Cancelo'nun Barcelona'ya transferinin, geçen sezonun sonundan bu yana oyuncunun hedef olduğu anlaşmanın ayrıntıları konusunda iki kulüp arasında neredeyse tam bir mutabakatın ardından yaklaşık 10 milyon euro karşılığında bitiş çizgisine yaklaşmasına rağmen geldiğine dikkat çekti.

Cancelo, geçen sezonun ikinci yarısında Barcelona forması altında 23 maça çıkmış, bu maçlarda 2 gol atıp 3 asist yapmış ve Alejandro Balde'nin tekrarlayan kas sakatlıkları nedeniyle Hansi Flick'in kadrosunda vazgeçilmez bir unsura dönüşmüştü.

Transfer, sportif direktör Deco ve dikkat çeken performansının ardından oyuncuyla yeniden anlaşmayı talep eden Alman teknik direktör Flick için bir öncelik sayılsa da, bazı vergisel karmaşıklıklar transferin resmi açıklamasını geciktirdi.

Buna karşılık Al Hilal, aynı mevkiyi doldurmak üzere 8 milyon euro karşılığında Mohammed Mahzari ile anlaştıktan sonra Cancelo'yu gelecek sezonun teknik hesaplarına dahil etmiyor ve yalnızca Manchester City'den kadrosuna kattıktan sonra yaptığı yatırımın değerini geri almaya bağlı kalıyor. Bu da 10 milyon euro almakta ısrarcı oluşunu açıklıyor. Bu, Barcelona'nın kulübü iyi tanıyan ve her iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu karşılığında ödemeye hazır olduğunu gösterdiği miktar.

Tüm gelişmelere rağmen Cancelo, Dünya Kupası'na katılımının ve son 16 turunda İspanya karşısında elenmesinin ardından iznini tamamlayarak bu ayın yedinci gününde, 7 Ağustos'ta Al Hilal antrenmanlarına döndü. Birkaç günlük bireysel antrenmanın ardından, sürpriz bir şekilde Simone Inzaghi yönetimindeki gruba katıldı. Kulüp de bu adımı ona 20 numarayı vererek pekiştirdi.

Yine de Barcelona kulisinde, transferin 1 Eylül'den önce sonuçlandırılabileceğine ve Cancelo'nun kariyerinde üçüncü kez Blaugrana formasını giymek üzere geri dönebileceğine dair güven hâkim.