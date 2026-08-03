Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Avusturya'daki hazırlık kampını üç haftalık kesintisiz çalışmanın ardından tamamladı; ancak birçok çelişkiyle döndü. Asya kıtasının en güçlü kadrolarından birine sahip olan takım, göz kamaştırıcı bireysel anlar sunsa da buna karşılık net bir takım kimliği ortaya koymakta başarısız oldu ve başarılı bir sezona giden yolun hâlâ çok çalışma gerektirdiği izlenimini bıraktı.

Kamp süresince Al Hilal dört hazırlık maçı oynadı. Avusturya ekibi Sturm Graz'ı (2-1) ve Güney Afrika ekibi Sundowns'ı (2-0) yenmeyi başardı, ardından Cezayir ekibi Mouloudia'ya (0-2) yenildi ve hazırlıklarını Katar ekibi Al Ahli ile oynadığı heyecanlı 3-3'lük beraberlikle tamamladı.

3 kazanç

Sonuçlar ideal olmasa da kamp, bireysel düzeyde birçok olumlu işaret taşıdı. Bunların en dikkat çekicisi ise Hollandalı Crysencio Summerville'in büyük parlayışıydı. Summerville, ilk çıkışından itibaren fark yaratabileceğini kanıtladı.

Kadroya yeni katılan kanat oyuncusu, hücuma geçişte büyük bir hız ve birebir mücadelelerde yüksek bir özgüven sergiledi. Ayrıca Katar ekibi Al Ahli karşısında birden fazla savunmacıyı geçtikten sonra harika bir gol kaydetti; bu an, Al Hilal'in farklı hücum çözümlerine sahip bir oyuncu kazandığını teyit etti.

Summerville'in yanı sıra Brezilyalı Malcom da iyi performanslar sunmaya devam etti ve transfer döneminde takımla geleceğine dair konuşmalar sürse de hâlâ en önemli hücum anahtarlarından biri olduğunu gösterdi.

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Fransız Karim Benzema ise kamptan geçen sezon sonundaki durumuna kıyasla daha iyi bir görüntüyle ayrıldı. En iyi seviyesine henüz ulaşmadığı doğru; ancak ceza sahası içindeki hareketlerinde belirgin bir gelişme gösterdi ve gol içgüdüsünü yeniden kazandı. Bu da Katar ekibi Al Ahli karşısında attığı golle ortaya çıktı.

Bazı kolay fırsatları harcamayı sürdürse de hazırlık maçlarındaki görüntüsü, teknik ekibe Fransız forvetin daha etkili bir versiyonunu yeni sezonda yeniden görebilme konusunda bir miktar iyimserlik veriyor.

Inzaghi: iş henüz tamamlanmadı

Buna karşılık, en endişe verici yön Simone Inzaghi'nin net teknik imzasının olmaması olarak kalıyor. Tam bir hazırlık döneminin ardından Al Hilal, organizasyon ve taktiksel disipliniyle tanınan bir teknik adamdan beklenen görüntüyü ortaya koyamadı.

Takım, birden fazla maçta kötü konumlanmadan zarar gördü ve hatlar arasında büyük boşluklar ortaya çıktı. Ayrıca oyuncular savunmaya geçişlerde uyumdan yoksun kaldılar; bu da rakiplerin birçok fırsat üretmesine ve Al Hilal'in kalesine kolayca ulaşmasına imkân tanıdı.

Ayrıca takım, alışılmış hücum agresifliğini gösteremedi ve bazı rakipleriyle arasındaki büyük teknik farklara rağmen maçlar üzerinde tam bir hâkimiyet kurmayı başaramadı. Bu da sezon başlamadan önce sistemin ne kadar hazır olduğuna dair soru işaretleri doğuruyor.

Kaleci krizi

Al Hilal kamptan kesin bir teknik kazançla ayrıldıysa, o da Faslı Yassine Bounou'nun önemini bir kez daha teyit etmesidir. Bu da yedeklerin sönük görüntüsünün ardından geldi.

Bu nedenle, ondan vazgeçmeye dair herhangi bir düşünce takımın savunma sorunlarını ikiye katlayacaktır; özellikle de sistem henüz bu hassas bölgede başka çözümlere güvenmeye imkân tanıyan seviyeye ulaşmadığı için.

Gerçek başlangıç henüz gelmedi

Hazırlık maçları kesin hükümler vermez; ancak herhangi bir takımın genel yönelimini ortaya koyar. Al Hilal, kampını fark yaratabilecek hücum unsurlarına ve iyimserlik uyandıran yeni transferlere sahip bir şekilde tamamladı; ancak aynı zamanda taraftarının beklediği takım performansını sunamadı.

Sezonun başlangıcı yaklaşırken Inzaghi'nin bu bireysel kaliteyi eksiksiz bir sisteme dönüştürmesi gerekecek. Çünkü Al Hilal şampiyonluklar için yalnızca isimlerle değil, taraftarlarının alışkın olduğu ve şimdiye kadar henüz o görüntüsüyle ortaya çıkmayan teknik kişilikle mücadele edecek.