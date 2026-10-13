İttihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wiessing, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde Shabab Al Ahli karşısında alınan yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi ve bu kaybın arkasında başka birkaç nedene işaret etti.

İttihad, salı akşamı Cidde'deki İnma Stadı'nda Asya turnuvasının lig aşamasının ikinci haftasında konuk ettiği Shabab Al Ahli'ye 2-1 yenildi.

Wiessing, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Yenilgi yüzünden üzgünüm, ligdeki kaybı telafi etmek için kazanmak istiyorduk."

İttihad, geçtiğimiz cumartesi Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında deplasmanda Hilal'e 3-1 kaybetmesinin ardından üst üste ikinci maçını da yenilgiyle kapattı.

Yenilginin nedenine dair şu açıklamaları yaptı: "Kolay hatalar nedeniyle iki gol yedik ve bu, sonrasında işimizi zorlaştırdı. Teknik direktör olarak benim işim oyuncularla çalışmak. İkinci yarıda daha iyiydik, rakibin kalesine ulaştık ama başarılı olamadık."

Şöyle devam etti: "Daha fazla ortamız olduğu için 3 forvetle oynadık ve ortalardan birini değerlendirmek mümkündü. Maçı iyi oynamadık, birçok fırsatımız vardı ve daha iyi olabilirdik."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek neden kötü başlangıç. İstatistiklere baktım, topa büyük oranda tamamen sahip olduk ve bu, kontrolün göstergesi. Maçın gidişatını değiştirmeye çalıştık ama başaramadık."

Ardından şunları ekledi: "İki gün önce zor bir maç oynadığımızı ve koşulların ağırlığını unutmayalım, bu bizi etkiledi; ama bu bir mazeret değil."

Şöyle konuştu: "Yenilgiden sonra oyuncuların değiştirilmesinden bahseden görüş kolaydır. Daha önce bunu yapıp kazanıyorduk, ama yenilgiden sonra konuşmak kolaylaşıyor. Ben karar verdiğimde bu, analize dayanır."

Sözlerine şöyle devam etti: "İlk uzun ara etkili olmuş olabilir. Güçlü bir şekilde dönmek istiyorduk ama bu gerçekleşmedi. Uzun süre oynamadan oturan oyuncular var ve bu etkili oluyor. Ancak bu dönemde iyi çalıştık, sadece sonuçlar bazında başarılı olamadık."

Şu sözlerle tamamladı: "Aradan önce de bazı hatalar yapıyorduk ama iyi sonuçlar almakta başarılıydık. Şimdi olanla farklı olan şey bu. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de benim işim her şeyi analiz etmek ve ardından bunları düzeltmek için çalışmaktır."

Bu sonuç, lig aşamasının ilk haftasında Katar'ın Al Shamal takımıyla 1-1 berabere kalmasının ardından "Kaplanlar"ın Asya turnuvasındaki üst üste ikinci kayıp puanı oldu.

İttihad, puanını tek bir sayıda bıraktı ve Asya turnuvasının Batı grubu sıralamasında on ikinci basamakta yer alıyor.