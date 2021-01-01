Hikmet Karaman'dan UEFA'ya tepki: "Madem futbol evrensel, KKTC neden oynamıyor?"

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig tartışmalarının ortasında UEFA'yı hedefine aldı ve kurumu sert sözlerle eleştirdi.

Avrupa Süper Ligi projesi iki günde son buldu, en azından rafa kalktı. Çatışmada kazanan şimdilik UEFA oldu. Fakat, Avrupa futbolunu yöneten kuruma eleştiriler de geliyor.

Denizlispor ile oynadıkları ve 1-1 sona eren maçın ardından basın toplantısına katılan Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbol ambargosu uygulanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında konuştu. UEFA'nın tavrını eleştiren Karaman, kurumun cevap vermesini istedi.

Hikmet Karaman ne dedi?

"KKTC neden UEFA'da oynamıyor? Neden Türk takımları Kıbrıs'a gidip kendi aralarında hazırlık maçı oynayamıyor?"

"Madem futbol evrensel, herkesin yapması gereken bir spor dalı. Diğer tarafta komşusu UEFA'da oynayabiliyor ama KKTC oynayamıyor. Çok merak ediyorum."

"Dünya ortalığı ayağa kaldırdı ama kimse demiyor ki orada bir devlet var. KKTC'nin takımlarını UEFA'ya almıyorsun, hazırlık maçı yapılmasını bile yasaklıyorsun. Orası bir devlet değil mi? UEFA önce buna cevap versin."

KKTC'deki durum ne?

1934'te kurulan Kıbrıs Futbol Federasyonu, 1962'de UEFA'ya üye oldu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından yaşanan gelişmelerden sonra, UEFA ve FIFA, Kuzey Kıbrıs Futbol Federasyonu'nu tanımadı. FIFA, 1983'e kadar özel maç yapma ve turnuvalara katılma izni verse de sonrasında o izinleri askıya aldı.

2020 yılının Ocak ayında ise ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımı KKTC'de kamp yaptı ama hazırlık maçı oynayamadı. Norveç ekibi Valerenga, sezon hazırlıklarını Girne'deki bir otelin tesislerinde gerçekleştirdi.