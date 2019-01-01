Hikmet Karaman'dan istifa açıklaması: "Gereken yapılır"

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ardından istifa açıklamasında bulundu.

, Süper Lig'in 6. haftasında 'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Taraftarlar istifamı istiyor. Gereken yapılır, merak etmesinler. Biz nerelerden geldik, bu takımı ne hallerden aldık." ifadelerini kullandı.

Ortaya koydukları mücadelenin yeterli olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bu noktadaki eksikliğimizi kabul etmemiz lazım. Rakibin kendi kalesine attığı gol, bizim için avantajdı. Konyaspor'un oyun anlayışını da göz önünde bulundurursak 2'yi bulmamız lazımdı. Ancak 44'te beraberlik golünü yedik. Oyunu tutup pas yapsak, en kötü 1-0 bitecekti ilk devre. Ama soyunma odasına 1-1'le girdik." dedi.

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İkinci yarıda iki zorunlu değişiklik yaptıklarını belirten Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Adebayor, 35'ten sonra oyundan her an çıkabileceğini söyledi. Yasir Subaşı'nı da oyundan çıkardık. Fakat yine de oyunda üstünlüğü yakaladık. Umut Bulut'un iki pozisyonu var. Bunları değerlendirebilseydik sonuç daha farklı olurdu. Futbolda en önemli şey sonuç."