Hikmet Karaman: Mağlubiyetten sonra hiçbir şeyi geri getiremezsiniz

Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in üçüncü haftasında , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti.

Son dakika golüyle rakibine yenilen ev sahibi ekibin teknik direktörü Hikmet Karaman, mücadelenin ardından yaptığı açıklamalarda hakem kararlarını eleştirdi.

Karaman "Mağlubiyetten sonra hiçbir şeyi geri getiremezsiniz. Biz mağlup olduk. İlk yarı iyi oynadık. Mensah ikinci yarı 2. golü atsa maç farka gider, tartışmasız. Pedro'nun pozisyonunda verilen faul kararı doğruydu ama sarı kart gösterilmemesi gerekiyordu. Yayıncı kuruluştan rica ediyorum. 8 dakika duraklama ilave edildi. Bir bakıp hakem oyunu nerede bitirebilirdi söylesinler. Faul olmadı, oyun kesilmedi. Top geriye gidiyor ama maç bitmiyor" ifadelerini kullandı.

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Ligin ilk üç haftasında ve Galatasaray'a mağlup olan Kayserispor, Ankaragücü deplasmanından aldığı beraberlikle birlikte 1 puanı bulunuyor.

Sarı kırmızılı ekip ligin dördüncü haftasında 'a konuk olacak.