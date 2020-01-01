Hikmet Karaman: Kolay değil, lig lideriyle oynuyorsun

Hikmet Karaman, Trabzonspor karşısında maça iyi başlayıp sonunu getiremediklerini söyledi.

BtcTurk Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşısında ilk 10 dakikada iyi oynamalarına rağmen gollerin ardından oyundan düştüklerini söyledi.

Bordo mavili ekip Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında Malatya'yı deplasmanda 3-1 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu.

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Maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Karaman, "Mağlubiyetin ardından eksikler, kulübedeki oyunu değiştirebilecek oyuncu eksikliği önemli. İlk 5 dakikaya baktığımda, Trabzonspor kiminle oyun kuracağını şaşırdı. Sosa da baskı yedi, Abdülkadir de baskı yedi. Uzun uzun oynadılar. Ama 10. dakikada yediğimiz gol, sonrasında frikiğin tekrarlanması… Kolay değil, lig lideriyle oynuyorsun." dedi.

Daha fazla takım

Skoru 2-1'e getirdikten sonra fırsat kaçırdıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam "2-1’den sonra devam ettirebilsek aslında… 3-1 oyunun kırılma noktası oldu. Bundan sonraki maçlar için hatalarımızı eksiklerimizi net görme fırsatı oldu. Bunu kazansak joker olacaktı, üzüntümüz bu. Sıralamada bir şey değişmedi. Kaybımız yok, motivasyonumuz yüksek, hatalarını bilen, üzerine koyan bir takımız. Bu hafta da önemli bir maça çıkacağız. Mağlup olduk bitti, bu maçla ilgili çok da fazla konuşmaya gerek yok." şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda 'la karşılaşacak.