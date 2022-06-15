Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra adı çok sayıda takımla anılan 42 yaşındaki teknik direktör, Türkiye Kupası'nın son finalistiyle anlaştı.

Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak adım attığı antrenörlükteki ilk birinci adamlık deneyimini Alanyaspor'da yaşayan Çağdaş Atan'ın yeni takımı belli oldu. Geride bıraktığımız sezona Alanya'da başlayan ancak üç maç sonunda görevden ayrılan 42 yaşındaki genç teknik direktör, Ömer Erdoğan ile anlaşma sağlayamayan Kayserispor'un yeni teknik direktörü oldu.

Sezonun sona ermesinin ardından Hikmet Karaman ile yollarını ayırma kararı alan Kayserispor ilk olarak Hatayspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan ile masaya oturmuş, taraflar anlaşmasına rağmen sonrasında yapılan açıklamada yolların ayrıldığı belirtilmişti.

Bir süredir Atan ile görüşen Kayserispor yönetimi genç teknik direktörü ikna etmeyi başardı.

Yüksel Yıldırım eleştirmişti

Birkaç hafta önce TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor ile masaya oturan Atan, daha sonra transfer listesi konusunda Samsunspor yönetimiyle anlaşamayınca bu görevi kabul etmemişti. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Atan'ı eleştirirken, başarılı çalıştırıcının kulüp binasındaki teknik direktör odasının tasarımını ve mobilyalarını beğenmediğini öne sürmüştü.

Alanyaspor'un başında oldukça başarılı bir döneme imza atan ve topa sahip olma konusunda ligin en iyi takımlarından birini kuran Atan, Türk futbolundaki en umut veren teknik direktörlerden biri olarak öne çıkmıştı. Daha önce Konyaspor ve Beşiktaş gibi takımlarda Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Atan, futbol oynadığı dönemde milli formayı da giymişti.

Daha fazla okuma