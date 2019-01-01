Hikmet Karaman: "Deniz Türüç gibi bir oyuncuyu kaybetmek istemem"

Hikmet Karaman, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Deniz Türüç'ün durumuyla ilgili konuştu...

İstikbal Mobilya Teknik Direktörü Hikmet Karaman, transferde ve ile adı yazılan Deniz Türüç gibi bir futbolcuyu kaybetmek istemediğini söyledi.

'nın Tirol bölgesindeki Jenbach şehrinde İspanya'nın takımına 5-2 yenildikleri hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, "İlk hazırlık maçımızı oynadık. Skor açısından memnun değiliz." dedi.

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Oyunun ilk yarısının daha dengeli geçtiğini aktaran Karaman, "İlk yarıda kafamızda düşündüğümüz takım daha kontrollü ve daha iyiydi. Oyuncu değişikliklerinden sonra denge de kayboluyor. Yeni gelen futbolcular var. Özellikle defansta bariz hatalar yapıp goller yedik. Hücum bölgesinde eksik pozisyon oyuncuları var. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Rakibimiz de İspanya'nın önemli takımlarından biri. En azından kendimizin hazırlık döneminde nerede olduğumuzu gördük. Kampa geç katılan futbolcularımız oldu. 2-3 hafta içinde gerçek bir takım görüntüsü ortaya koyabiliriz." diye konuştu.

Adı transferde geçen Deniz Türüç ile ilgili bir gelişme olmadığını aktaran Hikmet Karaman, "Deniz şu anda takımın önemli oyuncularından, kaptanlarından biri. Bize hücum bölgesinde çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu kaybetmek istemem. Son dönemdeki gelişmelerden haberim yok." ifadelerini kullandı.