"Birçok kişinin Ballon d'Or töreni hakkında konuştuğunu ve bazılarının önemsiz şeylere sinirlendiğini gördüm. Bu yüzden birkaç konuya açıklık getirmek istedim", diyerek söze başladı Henry, Instagram'da paylaştığı videoda.

İlk olarak Lamine Yamal konusuna değindi. Barcelona yıldızı törenin başında üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy'yi kazandığında, geceyi İngiliz sunucu Kate Scott ile birlikte sunan Henry, göz kırparak biraz da kışkırtıcı bir soru sormuştu: "Bu akşam gerçekten istediğin ödül bu muydu?"

Bu sorunun ardındaki düşünce, Lamine Yamal'ın daha sonra verilecek Ballon d'Or'u kazanma şansının yüksek olduğunu düşünmesiydi. Ancak Henry, öncesinde bazı iddialı açıklamalarıyla dikkat çeken 19 yaşındaki oyuncuya bunlardan bir yenisini söyletmek istediği yönündeki eleştirilere karşı çıktı. "Onun egosunu ortaya çıkarmaya hiç çalışmadım", diye vurguladı Henry. "Şakayı beğenmemenizi anlayabilirim. Ama lütfen böyle bir iddiada bulunmayın."

Thierry Henry, Lamine Yamal'a hayran: "Onu seviyorum"

Fransız eski dünya yıldızı forvet, Lamine Yamal'ın "büyük bir hayranı" olduğunu söyledi. "O inanılmaz bir oyuncu ve oynamasını izlemek için para ödeyeceğim futbolculardan biri. Onu seviyorum. Daha büyük ödülün sonra verileceğini bildiğim için ona sadece gerçekten istediği ödülün bu olup olmadığını sordum. Ne yazık ki kazanamadı."

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Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve ödülün sahibi Harry Kane'in ardından üçüncü oldu. Henry ayrıca Ballon d'Or'u yeni kazanan Kane'e yaklaşımından bazılarının rahatsız olmasına da değindi. Daha doğrusu, kazanan olarak Kane yerine Fransız yurttaşları Mbappe ve Michael Olise'i görmeyi tercih ettiğini açıkça, şakayla karışık dile getirmesine.

"Kane'e şunu söyledim: 'Sen bu ödülün layık bir kazananısın. Bunu hak ediyorsun ve çalışma azmiyle çok çalışmanın birer yetenek olduğunun örneğisin. Tebrikler, Harry Kane.' Ayrıca Dünya Kupası'ndan beri ona Sir Harry Kane diyorum", diyen Henry, Bayern Münihli golcüye ne kadar değer verdiğini vurguladı. Kane de geçen hafta, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Henry'nin çalıştığı televizyon kanalı CBS Sports için birlikte yaptıkları röportajda, Henry'nin Ballon d'Or favorilerine ilişkin tutumunu hiç sorun etmediğini göstermişti. Henry neden Mbappe veya Olise'i onun önünde gördüğünü açıklarken Kane gülümseyerek araya girmiş ve "Kafana takma" demişti.

Sunucu arkadaşı Kate Scott'a saygısızlık mı etti? Thierry Henry açıklık getirdi

Henry'nin değindiği üçüncü konu, pazartesi günü Londra'daki Ballon d'Or töreninde, CBS Sports için birlikte çalıştığı sunucu arkadaşı Kate Scott ile arasında geçen ve yanlış yorumlanan bir şakaydı. Henry, "Lütfen Kate'e saygısızlık ettiğimi iddia etmeyi bırakın. Bunu asla yapmam", dedi.

Peki ne olmuştu? Scott, eski bir Brezilyalı millî futbolcunun adını taşıyan ve futbolcuları olağanüstü insani yardım çalışmaları nedeniyle onurlandıran Socrates Awards'ı tanıtırken bir telaffuz hatası yapmıştı. Sonunda Arsenal yıldızı Bukayo Saka'ya verilen ödülün adını "Socrates" yerine "Socratis" diye söylemiş, Henry de onu düzeltmişti. Bunun ardından Henry, Scott'a saygısızlık etmekle suçlanmıştı. Ancak Henry'ye göre bu, önceden hazırlanmış bir şakaydı.

Eski Arsenal yıldızı, "Kate şakadan haberdardı, ona sorabilirsiniz. Bilerek Socratis dedi, benim de Socrates diye düzeltmem gerekiyordu", dedi. Henry son olarak, "Hikâyeler uydurmayı bırakın", diye vurguladı.



