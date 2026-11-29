Jose Mourinho, Real Madrid'in Alaves karşısında bu sezon evinde aldığı ilk yenilginin ardından takımında anlaşmazlık yaşandığı iddialarına yanıt verdi. Portekizli teknik direktör, taktik tercihlerini savundu ve Santiago Bernabeu'daki hayal kırıklığı yaratan gecenin ardından Vinicius Jr ile Arda Guler üzerinden ortaya atılan huzursuzluk iddialarını reddetti.

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Mourinho, Vinicius'a yönelik ıslık iddialarını reddetti

Mourinho, Madrid'in evindeki beklenmedik yenilgisinin ardından kararlı bir tavır sergileyerek basını takım içi anlaşmazlık aramak yerine sonuca odaklanmaya çağırdı. Santiago Bernabeu'daki taraftarların Vinicius'u ıslıklayıp ıslıklamadığı veya Brezilyalı oyuncunun sahada tutulduğu için tepki çekip çekmediği sorulduğunda bu iddiaları hemen reddetti. Gecenin asıl meselesinin, herhangi bir oyuncunun taraftarlarla ilişkisi değil, yenilginin kendisi olduğunu vurguladı.

“Bana göre Real Madrid kaybettiğinde asıl haber budur,” diyen teknik direktörün sözlerini AS aktardı. “En az çarşambaya kadar konuşacak bir konunuz var: Real Madrid kaybetti, Madrid kötü oynadı, teknik direktör oyuncu değişikliklerinde hata yaptı… Guler'in selam vermeden ayrıldığını, Vini'nin ıslıklandığını söyleyerek hikâye uydurmanıza gerek yok… İşler iyi giderken biraz heyecan katmak için hikâye aranır. Biz kaybettik, bu bizim için çok zor bir durum ve eminim eleştirecek, yorumlayacak pek çok şeyiniz var. Bir oyuncunun diğerlerinden daha iyi olduğu söylenemez ve elbette sorumluluk teknik direktörde. Başka bir hikâye yok.”

Guler'in oyundan alınmasına verdiği tepkiyi sorun etmedi

Eski Chelsea teknik direktörü, oyundan alındıktan sonra doğrudan yedek kulübesine giden Guler'in tepkisine ilişkin endişeleri de önemsemedi. Mourinho, sahada kalmak isteyen bir oyuncunun açıkça görülen hayal kırıklığını sorun etmek yerine bunu hırsının olumlu bir işareti olarak değerlendirdi.

“Bence harika,” dedi. “Oynamak isteyen ve oyundan alınan bir oyuncunun bu tepkisi bana son derece doğal geliyor. Bunu normal karşılıyorum. Bir hikâye çıkarmak istiyorsanız yarın çok basit bir hikâyeniz var: Madrid'in yenilgisi. Madrid'in kaybetmesinden başka hikâye aramanıza gerek yok.”

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Alaves'in geriye çekilen savunmasını aşmak için teknik beceriden vazgeçti

İkinci yarıdaki değişikliklerini anlatan Mourinho, takımının dirençli Alaves savunmasını aşmakta zorlanmasına rağmen neden Vinicius'u sahada tutup Guler'i oyundan aldığını açıkladı. Konuk ekibin beş savunmacıyla geride konumlandığını ve bunun Guler ile Bernardo Silva gibi teknik oyuncuların etkisini sınırladığını belirtti. Teknik direktör, rakip ceza sahası çevresindeki kalabalıkta kilidi açmak için Espi'nin fiziksel gücünün ve Vinicius'un hızının daha uygun olduğunu düşündü.

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Mourinho, “Savunmasını kalabalık tutan bir takıma karşı oynuyorduk. Topu kazandıklarında pas yaparak çıkmıyorlardı. Amaçları topa sahip olmak değil, hücum oyuncularına doğrudan paslar atıp kanat oyuncularıyla kontraatağa çıkmaktı,” diye açıkladı.

“Ceza sahasında yeterince oyuncumuz yoktu ve Espí'nin, buraya gelen diğer takımlardan farklı bir oyun tarzı sergileyen bu rakibe karşı çözüm olacağını düşündüm. Geride beş, ileride üç oyuncu, hepsi birbirine yakın. Önceki maçlarda da söylediğim gibi Bernardo ile Arda benzer oyuncular. İkisi de topu kontrol etmeyi ve paslarla dolaştırmayı seven futbolcular, ancak takım boşluk bulamıyordu ve ceza sahasında yeterince oyuncusu yoktu.”

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Yaralarını sarmak isteyen Madrid'i zorlu Sociedad deplasmanı bekliyor

Madrid, Alaves karşısındaki moral bozucu yenilgiyi geride bırakıp Real Sociedad ile oynayacağı zorlu deplasman maçına odaklanmak isteyecek. Şimdiden değerli puanlar kaybeden konuk ekip, hemen karşılık vererek sezonunu deplasmanda yeniden yoluna koyma baskısı altında.

Göz önünde olmaktan hiçbir zaman kaçınmayan Mourinho, son yenilginin tüm sorumluluğunu üstlenirken takımının dikkatini hızla yeniden antrenmanlara çevirmesi gerektiğini vurguladı. Mourinho sözlerini şöyle tamamladı: “Sorumluluk da kararlar da bana ait. Kaybetmeyi göze alamayacağımız puanlar kaybettik ama hayat devam ediyor ve yarın çalışacağız.”