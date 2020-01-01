Higuain kardeşler yıllar sonra aynı takımda
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David Beckham’ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Juventus’tan ayrılan Gonzalo Higuain ile sözleşme imzalayıp dikkatleri üzerine çekmişti.
DC United'dan ayrılan Federico Higuain de bu takıma oyuncu-antrenör olarak katıldı ve yıllar sonra küçük kardeşi ile buluşmuş oldu.
İkili daha önce Arjantin’in River Plate ekibinde birlikte forma giymişlerdi. 2007 yazında Gonzalo Higuain Real Madrid’e, Federico Higuain ise Beşiktaş’a imza atmıştı.
Siyah beyazlı ekipte bekleneni veremeyen Federico Higuain, önce Meksika kulübü America’ya kiralanmış ardından da ülkesine dönmüştü.
Sekiz yıldır MLS’te top koşturan 35 yaşındaki Federico Higuain, bu ligde çıktığı 220 maçta 61 gol atıp 34 asist yaptı.