Higuain: Hazard, Real Madrid'e gitmek istiyorsa onu tutmak zor
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Chelsea’nin Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain, Real Madrid’in Eden Hazard’ın olası transferi konusunda açıklamalar yaptı.
ESPN’e konuşan Higuain, Ne diyebilirim ki? Bunlar kulüp yetkililerinin bileceği işler. Ancak oyuncunun aklında bir şey varsa, bunu değiştirmek çok zor” dedi.
Hazard’ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu söyleyen Higuain, “Burada en önemli olan şey Eden ile Chelsea yönetiminin kararı. Umarım takımda kalır” ifadelerini kullandı.
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Bu sezon Chelsea ile 42 resmi maça çıkan Hazard 19 gol atıp 12 de asist yaptı.
Hazard, Zidane ile yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Real Madrid’in transfer listesinin başında yer alıyor.