Hiddink, Saibari'nin yanı sıra PSV'nin en göze çarpan oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti

Guus Hiddink, geçen sezon PSV'de geçirdiği zamanın tadını çıkardı ve Voetbal International'a verdiği kapsamlı röportajda "Eredivisie'deki üstünlüğün şampiyonluğu"ndan bahsetti. 1988'de Avrupa Kupası'nı kazanan eski PSV teknik direktörü, Peter Bosz'un takımındaki iki oyuncuya övgüler yağdırdı.

"Benim için iki oyuncu PSV'nin bu şampiyonluğunun sembolü," diyerek Hiddink, Eindhoven ekibinin kendi ülkesinde geçirdiği başarılı sezona dair değerlendirmelerine başlıyor. "Ismael Saibari ile başlayayım. Çok güçlü bir sezon geçirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde de Hollanda sınırlarının ötesinde bir seviyeye ulaşabileceğini gösterdi."

Hiddink, hücumcu orta saha oyuncusu Saibari'yi, PSV'de henüz hiç parlamamışken tanıyordu. "İyi bir çocuktu, ama o zamanlar onu yeterince güçlü bulmuyordum. Bu konuyu da konuşmuştuk. Ona, Hollanda seviyesinin ötesine geçmesi gereken bir oyuncunun potansiyelini gördüğümü söyledim. Bunu başardığını görmek çok güzel," diyor Saibari'nin büyük ilerleme kaydettiğini gören emekli teknik direktör sevinçle.

"Artık çok daha güçlü, dinamik, ikili mücadelelerde sert ve her zaman ileriye dönük. Bu son özelliği gerçekten çok güçlü buluyorum," diyen Hiddink, Belçikalı orta saha oyuncusunu PSV'nin en iyi oyuncuları arasına koyuyor. "Bu yüzden önümüzdeki yaz, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Eindhoven'a gelip onu transfer etmek istemesi beni hiç şaşırtmaz."

Hiddink daha sonra dikkatini başka bir PSV oyuncusuna çeviriyor. "Bu sezon PSV için inanılmaz derecede önemli bulduğum ikinci oyuncu Mauro Júnior. Her zaman sahada, birçok pozisyonda oynayabiliyor, birçok ikili mücadelede galip geliyor, top kaybı çok az, tempolu oynuyor ve moral bozukluğu yaşamıyor."

PSV'nin eski teknik direktörünün görüşüne göre Mauro, Bosz'un takımında vazgeçilmez bir isim. "Mauro dışarıdan bakıldığında belki biraz hafife alınmış olabilir, ama benim gözümde kesinlikle öyle değil. Aksine, onun bu PSV için ne kadar değerli olduğunu görüyorum."

Mauro ve Saibari'nin bu hafta sonu PSV'de ilk 11'de yer alması bekleniyor. Yeni şampiyon, bu hafta sonu alt sıralarda yer alan Sparta Rotterdam'ı konuk edecek.