Barcelona orta saha oyuncusu Gavi, Hansi Flick yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de yer almak için mücadele ederken bireysel başarıdan çok takımın başarısına öncelik vermekten memnun olduğunu söyledi. İspanyol futbolcu, Barcelona'nın Avrupa mücadelesini sürdürdüğü çarşamba günkü Sabah FK karşısındaki Şampiyonlar Ligi galibiyetinde nadir ilk 11 fırsatlarından birini buldu.

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Flick, Avrupa deplasmanında rotasyona gitti

Çarşamba günkü Avrupa deplasmanında yapılan kadro değişiklikleri, Gavi'ye maça ilk 11'de başlamak için beklediği fırsatı verdi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda Flick'in ilk 11'inde yalnızca üçüncü kez yer aldı.

Sezonun büyük bölümünü fırsat bekleyerek geçirmesine rağmen İspanyol oyuncu, azalan süreleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşamıyor. Bunun yerine, teknik direktörü kendisine görev verdiğinde katkı sağlamaya odaklanıyor.

Gavi: Hiçbir zaman yıldız olmadım

Son düdüğün ardından Movistar'a konuşan Gavi, Katalan kulübünde forma rekabetinin kaçınılmaz olduğunu kabul etti.

"Sonuçta rekabet var. Bu, en iyi kulüpte olmanın bir sonucu" dedi. "Herkes iyi. Teknik direktör de uygun gördüğünde fırsat verip seni oynatıyor.

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"Sonuçta karar veren o. Ben de söylediğim gibi hiçbir zaman yıldız olmadım. Ben bir takım oyuncusuyum, çok iyi bir takım oyuncusuyum ve takımın bana ihtiyacı olduğunda orada olacağım."

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Az süre alırken zihniyet neden belirleyici?

Gavi, kadrodaki mevcut durumunu kabullenmenin ötesinde, önemli fırsatlar ortaya çıktığında mental gücün kritik katkı sağlayan oyuncuları diğerlerinden ayırdığına inanıyor. Zaman zaman ilk 11'de başladığı maçlarda fark yaratmak için yalnızca teknik beceriye güvenmek yerine, zihinsel hazırlığı belirleyici etken olarak görüyor.

"Bir oyuncunun zihniyetinin, becerisinden ve diğer özelliklerinden neredeyse daha önemli olduğuna inanıyorum" diye ekledi. "Bu tür maçlara çıkmak için doğru zihniyete sahipsen önemli bir oyuncu olursun. Ben buna inanıyorum.

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"Şans bulduğun maçlara doğru zihniyetle çıktığında işler iyi gider… Zihniyetimin benzersiz olduğunu düşünüyorum. Bunu kendim söylemem tevazu eksikliği gibi görünebilir ama gerçek bu. Ben inanmazsam kim inanacak?"

Camp Nou'da düzenli ilk 11 için zorlu mücadele

Gavi'nin sezonun kalan bölümünde ilk 11'de daha sık yer bulabilmesi için çarşamba günkü performansının üzerine koyması gerekecek. Avrupa maçlarındaki rotasyon fırsatlarını iyi değerlendirmesi, Flick'e güvenilirliğini kanıtlaması için açık bir yol sunuyor.

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Ancak Camp Nou'da orta saha mevkileri için yoğun rekabet, kalıcı olarak ilk 11'e yerleşme çabasında sabrını sınayacak. Teknik direktörün en güçlü kadrosuna yeniden girebilmesi için kendine olan inancını koruması büyük önem taşıyacak.