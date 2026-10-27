Harry Kane, pazartesi gecesi Ballon d'Or'u kazanan son 25 yıldaki ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti. Ancak Samir Nasri, bu başarıya yönelik kutlamaları sert sözlerle eleştirdi. Eski Manchester City orta saha oyuncusu, Kane'in Almanya'daki rekorlarla dolu ilk sezonuna rağmen futbolun en büyük bireysel ödülünü kazanmak için gereken belirleyici etkiye sahip olmadığına inanıyor.

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Rekorlarla dolu yıl Ballon d'Or zaferiyle taçlandı

Kane, Londra'daki törende prestijli ödülün sahibi oldu; Real Madrid forveti Kylian Mbappe ile Barcelona'nın genç oyuncusu Lamine Yamal'ı geride bıraktı. Bu zafer, 25 yıl sonra ilk kez bir İngiliz futbolcunun Altın Top'u kazanması anlamına geliyordu.

33 yaşındaki futbolcu, olağanüstü bireysel performansının ardından bu ödüle layık görüldü. Kulüp ve millî takım formasıyla çıktığı 65 maçta 73 gol ve sekiz asist kaydetti. Bayern Münih'te 51 maçta attığı 61 golle kulübün bir sezondaki gol rekorunu kırdı ve takımının ülke içinde iki kupa kazanmasına yardımcı oldu.

Ancak Kane, bu çarpıcı rakamlara rağmen en büyük sahnelerde hayal kırıklığı yaşadı. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e elenirken İngiltere de Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında aynı kaderi yaşadı.

Nasri, büyük maçlardaki etkisini sorguladı

IMAGO

Eski Fransa millî futbolcusu, oylamanın nihai sonucuna inanamadığını ifade etti. Canal+'a konuşan Nasri, Kane'in olağanüstü gol istatistiklerinin baskının en yoğun olduğu anlarda ortaya çıkan temel bir eksikliği örttüğünü savundu.

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Nasri, “Harry Kane, Ballon d'Or... Tamam, istatistikler belirleyici oldu,” dedi. “Pek çok niteliğe sahip, harika bir oyuncu. Ama takımını ileriye taşıyan ya da çok büyük maçlarda takımına galibiyet getiren oyuncu hiçbir zaman olmadı. Çoğu zaman küçük bir eksiklik göze çarpıyor. Yine de sıra dışı bir oyuncu.”

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Törenin sonucunun kendisini heyecanlandırıp heyecanlandırmadığı sorulduğunda ise Nasri, “Hayır demek bile hafif kalır!” yanıtını verdi.

Ancak Arsenal efsanesi Thierry Henry, Londra'daki törende ödülü takdim ederken farklı bir görüş ortaya koydu. Henry, DAZN'a, “Her zaman Fransız yurttaşlarımı desteklerim ama Harry Kane hakkında bir şey söylemeliyim,” dedi. “Onu en başından beri izliyorum. Başardıklarını başarmak için gerçekten çok zorlu süreçlerden geçti. Ödülü hak eden bir kazanan, tebrikler.”

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İlk yıllarındaki şüpheleri aştı

Henry'nin Kane'in zorlu yolculuğuna değinmesi, dirençle şekillenen bir kariyere işaret ediyor. Günümüzün birçok üst düzey yeteneğinin aksine İngiltere kaptanının Kuzey Londra'daki gelişim yıllarında büyük bir yıldız olacağına herkes inanmıyordu.

Kane, ödülünü aldıktan sonra DAZN'a konuşurken bu zorlu mücadeleyi hatırlattı. “Pek çok kişi bunu düşünmezdi, belki ben bile buraya kadar gelebileceğimi düşünmezdim,” diye itiraf etti. “Özellikle kariyerimin başlarında pek çok iniş çıkış yaşadım. İnsanların, şimdiki bazı oyuncular gibi süperstar olacağını düşündüğü kişi hiçbir zaman ben değildim.

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“Zamanımın gelmesini bekleyip çok çalışmam gerekti. Çoğu zaman kendi zihnimle mücadele ettim ve bunun üstesinden gelmek zorundaydım; kendime olan inancımı ve kararlılığımı göstermem gerekiyordu. Sanırım bu, en üst seviyeye ulaştığımda bile gelişmeye ve daha iyi olmaya devam etmem için ayaklarımın yere basmasını sağladı.”

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Takımıyla en büyük başarıların peşinde

En büyük bireysel ödülü kazanan Kane, şimdi Nasri gibi eleştirmenleri susturmaya odaklanacak. Öncelikli hedefi, Avrupa'da ve millî takımla büyük kupalar kazanmak. Geçen sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası yarı finalinde acı bir şekilde elenen forvet, rekor kıran istatistiklerini en büyük sahnelerde belirleyici performanslara dönüştürme konusunda yoğun baskıyla karşı karşıya.