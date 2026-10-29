Bayern Münih savunmacısı Jonathan Tah, takımının DFB-Pokal'da Magdeburg'a altı gol atmasının ardından farklı skorlar elde etmek için her gün büyük emek vermek gerektiğini vurguladı. Tah, kilit isimlerin yokluğuna rağmen kadro genelinde korunan profesyonel standartları övdü.

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Tah, rahat kupa galibiyetinde savunmaya liderlik etti

Jonathan Tah, Bayern Münih'in Allianz Arena'da Magdeburg'u 6-1 mağlup ettiği Almanya Kupası maçında savunmaya liderlik etti. Beş farklı oyuncunun gol attığı karşılaşmada Bayern, son 16 turuna rahatlıkla yükseldi.

Farklı skora rağmen Magdeburg, ilk 45 dakikada direnç gösterdi ve devre arasından önce bir şutu direkten döndü.

Tah, maçın sonucunun disiplinli savunma organizasyonunun ürünü olduğunu vurguladı.

Tecrübeli savunmacı, galibiyetlerin kolay kazanıldığı düşüncesine karşı çıktı

Maçın ardından konuşan Tah, Bayern'in farklı galibiyetlerinin kolay kazanıldığı yönündeki görüşlere karşı çıktı. Tah, "Bunun hiçbir zaman kolay olduğunu düşünmüyorum," dedi.

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"Farklı galibiyetler aldığımız için dışarıdan çoğu zaman öyle görünüyor ama dışarıdan kolay görünmesi için çok çalışmanız gerekiyor."

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Alman savunmacı, "Rakibimiz cesurdu ve bir şeyler yapmaya çalıştı... ama zamanla ritmimizi bulduk ve maçın gidişatı lehimize döndü," diye konuştu.

Takım birlikteliği, teknik ekip ve oyuncu eksikliklerinin önüne geçti

Tah, oyuncuların süregelen eksiklikleri ve teknik direktörlerinin geçici olarak takımın başında bulunamaması karşısında soyunma odasının gösterdiği olgunluğu övdü. Tah, "Sahada kimin olduğu, kimin oyuna girdiği önemli değil: Takım olarak birbirimize kenetleniyoruz," dedi.

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"Bunun bizi etkilemediğini söylesem yalan söylemiş olurum. Hepimiz insanız ve elbette onların durumunu anlıyoruz."

"Ama bununla profesyonelce başa çıkmalıyız. Şu anda burada olmayanlar için yapabileceğimiz en iyi şey, sahada ortaya koyduğumuz performansı sergilemek," diye ekledi.

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Odak, Dortmund ile oynanacak büyük maça çevrildi

Tah, cumartesi günü Borussia Dortmund ile oynayacakları Der Klassiker öncesinde takımın üst üste oynadığı maçlarda gösterdiği çabayı övdü.

Bayern, bu önemli lig maçına yakaladığı ivme ve savunmadaki istikrarıyla çıkacak.

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Bayern Münih, Allianz Arena'da ligdeki liderliğini korumayı hedefliyor.