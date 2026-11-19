Bayern Münih Denetim Kurulu, geçen pazartesi günü yaptığı toplantıda Jamal Musiala'nın geleceğini ele aldı. Toplantı, Uli Hoeneß ve Jan-Christian Dreesen'in oyuncunun alışılmış seviyesine yeniden ulaşması gerektiğine dair son açıklamalarının ardından genç yıldız üzerindeki baskının arttığı bir dönemde gerçekleşti.

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Kanalın önde gelen muhabirlerinden "Sky Sport Almanya" gazetecisi Florian Plettenberg'e göre bu baskının temel nedeni, Musiala'nın maaşı ile sahaya yansıttığı performans arasındaki dengeyle ilgili. Kulüp yöneticileri, oyuncudan prim ve bonuslar dahil yaklaşık 25 milyon euro olan yıllık maaşıyla orantılı bir performans bekliyor.

Buna rağmen Musiala şu an için Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmüyor ve iki tarafın ortak hedefi hâlâ oyuncunun en iyi seviyesine geri dönmesi.

Ancak kulüp yöneticileri, önümüzdeki dönemde durum düzelmezse hiçbir olasılığı göz ardı etmiyor.

Plettenberg, Musiala'nın sözleşmesinde 2027 yazında devreye sokulabilecek bir serbest kalma maddesi bulunduğunu, ancak bu maddenin bedelinin bilinmediğini belirtti.

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Öte yandan Alman oyuncu, dün izin yaptıktan sonra bugün perşembe günü Bayern Münih'in son antrenmanına katıldı.

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Bayern Münih Spor Direktörü Max Eberl ise Musiala hakkında şüphe uyandıran son açıklamalarla ilgili bir basın toplantısında şunları söyledi: "Uli (Hoeneß) her zaman kulübünün çıkarını düşünür. Hoeneß kulübü önemsiyor ve sürekli onu düşünüyor. Bayern'in hayatının mirası üzerine inşa etmeyi sürdürmesini, işlerin sorunsuz ilerlemesini ve kulübün Avrupa futbolunun elitleri arasında kalmaya devam etmesini istiyor."

Eberl şöyle devam etti: "Jamal'ın şu anda içinde bulunduğu dönemi atlatabileceğine ve bu süreçten daha güçlü bir karakterle çıkacağına inanıyoruz. İnsan hayatında, son derece önemli şeylerin doğabileceği dönemler vardır."

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Eberl sözlerini şöyle sürdürdü: "Jamal, muazzam bir dayanıklılığa sahip genç bir oyuncu ve yaşadığı bu karmaşık durumdan büyük güç alıyor. Bunu sadece konuşarak başaramayacağımızı hep tekrarlıyoruz, ancak Jamal'ın sahalara döneceğine, tüm potansiyelini yeniden göstereceğine ve taraftarların diğer oyuncuları ve takımın başarılarını izlemenin yanı sıra onu izlemek için de tribünlere dönmekten mutluluk duyacağına dair bir hissimiz ve inancımız var. Tam olarak bunun için çalışıyoruz."

Eberl ayrıca şunları ekledi: "Daha önce de söylediğimiz gibi, Vinny'ye (Kompany) ve takımdaki her oyuncuya mümkün olan her şekilde tam destek veriyoruz, çünkü bunlar bizim oyuncularımız ve onlarla birlikte başarıya ulaşmak istiyoruz. Jamal da diğer tüm oyuncuların aldığı desteğin aynısını alıyor."

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Musiala, Bayern Münih'teki sürekliliğini etkileyen bir dizi sağlık sorunu ve sakatlık nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeneß, Musiala'nın eski seviyesine yeniden ulaşabileceği konusundaki şüphelerini dile getirdiği son açıklamalarıyla tartışma yaratmıştı. Hoeneß, oyuncunun sağlık durumunun kolayca tedavi edilemeyeceğini, ancak ilaçlarla kontrol altına alınabileceğini belirtmişti.

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Hoeneß ayrıca, anlaşılan seviyeyi ortaya koyup koyamayacağı belirsizken kulübün Musiala'nın yüksek maaşını ödemeye devam etmesi meselesini de gündeme getirmişti.

Kulübün CEO'su Jan-Christian Dreesen de oyuncu eski seviyesine dönemezse geleceğini değerlendirmek üzere oyuncu, ailesi ve menajerleriyle görüşmeler yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.