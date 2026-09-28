"Hiçbir şeyden korkmuyoruz": Suudi Arabistan'ın ikilisi Irak maçı öncesi meydan okudu

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın iki oyuncusu Sultan Mendeş ve Abdullah Al Salem, Irak karşısında oynanacak beklenen maç öncesinde meydan okuma bayrağını yükseltti. İkili, Suudi Arabistan'ın bu maça sadece grup aşamasının kapanış karşılaşması olarak bakmadığını, aksine onu daha büyük hedefe, yani "Körfez 27" kupasına yönelik yolunda yeni bir adım olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Sultan Mendeş, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın oynadığı her maçın oyuncular için özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, Irak karşısındaki maça hazırlıkların iyi bir şekilde ilerlediğini ve yarı finale yükselme biletinin kesinleşmiş olmasına rağmen takımın maça tam bir konsantrasyonla çıktığını ifade etti.

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Mendeş, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın hedefinin eleme turlarına yükselmekle sınırlı olmadığını, asıl amacın turnuva kupasını kazanmak olduğunu vurgularken, aynı zamanda Suudi taraftarların turnuva boyunca oyunculara verdiği taraftar desteğinin önemine de dikkat çekti.

Mendeş: Kendimizi düşünüyoruz, kupa hedefimiz

Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusu şunları söyledi: "Oynadığımız her maç bizim için önemli ve Irak maçı için hazırlıklarımız iyi. Hedefimiz Körfez 27 kupasını kazanmak, bu da yanımızda duran ve bize destek olan Suudi taraftarların desteğiyle gerçekleşiyor."

Mendeş, Suudi Arabistan oyuncularının kendilerine ve sahada ortaya koyabileceklerine odaklandığını da ekleyerek şöyle açıkladı: "Sadece kendimizi düşünüyoruz, her maç bizim için önemli ve asıl hedefimiz kupayı kazanmak."

Aynı bağlamda, Abdullah Al Salem, yarı finale yükselmenin garantilenmiş olmasına rağmen oyuncuların üç puanı almayı ve grup aşamasını olumlu bir şekilde bitirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Irak maçına hazır olduğunu doğruladı.

Al Salem: Kazanma zihniyeti sürmeli

Al Salem, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Irak maçına hazırız ve hedefimiz üç puanı almak" derken, kazanma zihniyetinin mevcut aşamada Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncuları için temel bir unsuru temsil ettiğini vurguladı.

Şunları ekledi: "Kazanma zihniyeti bizim için en önemlisi ve bunu sürdürmemiz, oyuncular olarak bizde sabit kalması gerekiyor." Bu, Suudi Arabistan oyuncularının konsantrasyon halini korumak ve turun kesinleşmesinin ardından Irak maçını önemsiz bir karşılaşma olarak değerlendirmemek istediğini yansıtan bir mesajdı.

Al Salem ayrıca "Körfez 27" turnuvasında yaşanan taraftar atmosferinden de söz ederek, taraftar katılımının rekabete özel bir hava kattığını vurguladı ve şöyle konuştu: "Körfez 27 turnuvasının taraftar atmosferi herkes için keyifli ve kupayı kazanmayı hedefliyoruz."

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın iki oyuncusunun açıklamaları, Irak maçı öncesinde takımın saflarındaki konsantrasyon halini yansıtıyor. Zira Mendeş ve Al Salem, turun kesinleşmesinin kazanma zihniyetinden vazgeçmek anlamına gelmediği konusunda hemfikir; kupa ise turnuva mücadeleleri sürerken milli takımın ulaşmaya çalıştığı hedef olmaya devam ediyor.