Forvet Carlos Espí'nin iki eski antrenörü, oyuncunun Real Madrid'de parlamasını sağlayan en önemli özellikleri anlattı. İkili, cesaretin, özgüvenin ve fırsatları değerlendirme becerisinin küçük yaşlardan beri genç golcünün en belirgin nitelikleri arasında olduğunu vurguladı.

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Marca radyosunun "La Tribu" programı, genç forvetin ilk yıllarını anlatmaları ve Eflatun-Beyazlılar'daki mevcut performansını değerlendirmeleri için Espí'yi çalıştıran ilk antrenörlerden Javi Tur ile Pasco Domingo'yu konuk etti.

Carlos Espí'nin Real Madrid'deki dikkat çekici çıkışı, José Mourinho'nun bu sezonun başında elde ettiği en önemli başarılardan biri olarak görülüyor. Genç forvet, sahada kaldığı yalnızca 81 dakikada 4 kritik gol attı.

Espí'yi Tavernes kulübünün alt yaş kategorisinde iki sezon boyunca çalıştıran Javi Tur, oyuncuyla ilgili anılarını paylaşarak onun ilk yıllarından itibaren büyük bir cesarete sahip olduğunu belirtti.

Tur, "Neredeyse doğduğundan beri hep topla birlikteydi. Yaşı küçüktü ama büyük bir cesarete ve belirgin bir güce sahipti. Hiçbir şeyden korkmuyordu" dedi.

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İlk antrenörü, oyuncunun Real Madrid'e transferinin yarattığı sürprizi de kabul ederek ailesinin anlaşmayı gözlerden uzak şekilde tamamlamadaki rolünü övdü.

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Tur, "Kimsenin hiçbir şeyden haberi yoktu. Aile konuyu tamamen gizli tuttu. Bu da bizi mutlu etti, çünkü orası onun bulunabileceği en iyi yer" ifadelerini kullandı.

Forvetin eline geçen fırsatları değerlendirme becerisini de öven Tur, "Oynadığı her takımda kendisinden beklenenin hep ötesine geçti" diye konuştu.

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Espí'nin hocasını kurtardığı gün

Real Murcia U19 takımının şu anki teknik direktörü Pasco Domingo ise Alzira'da çalıştığı döneme ait bir anıyı hatırladı. Domingo, görevini sürdürmesi konusunda büyük baskı altında olduğu bir dönemde Espí'yi Gençler C takımından Gençler B takımına yükseltmeye karar vermişti.

Domingo, "Maçı kaybedersek Alzira'daki serüvenimin sona ereceğini biliyordum. Carlos'u yukarı almaya karar verdik. Birkaç gol attı, hem takımı hem de teknik ekibi kurtardı ve bütün kulüpler onu takip etmeye başladı" dedi.

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Domingo, "Carlos'un babası Juanjo'nun da dediği gibi, her şey o gün başladı" diye ekledi.

Domingo ayrıca forvetin zihinsel gücünü ve az süre almanın getirdiği durumla başa çıkabilme becerisini övdü, ardından Real Madrid taraftarlarına bir mesaj gönderdi.

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Domingo, "Real Madrid taraftarları Carlos'u henüz yüzde 100 tanımış değil" dedi.

Mbappé ile birlikte oynayabilir mi?

Domingo, Espí ile Kylian Mbappé'nin Real Madrid'in hücum hattında birlikte forma giymesinin önünde hiçbir engel görmüyor. Deneyimli çalıştırıcı, genç forvetin oyun tarzının Fransız yıldızın yanında oynamaya uygun olduğunu vurguladı.

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Domingo, "Mbappé ile Carlos'u ilk 11'de birlikte görmek isterim. Bana göre elbette birlikte oynayabilirler" ifadelerini kullandı.

Domingo, Portekizli teknik direktörün genç forveti performansının karşılığı olarak Mbappé'nin yanında ilk 11'de forma şansı vererek ödüllendireceğine inanıyor.

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Domingo sözlerini şöyle tamamladı: "Carlos fırsat bulduğunda bunu değerlendirdi. Bu şansın ona gelmesi gerekiyor ve Mourinho'nun bunu ona vereceğinden eminim."