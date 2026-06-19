"Hiçbir şey, onun bu Dünya Kupası'nda Oranje'nin forveti olmaya hazır olduğunu göstermiyordu."

Algemeen Dagblad gazetesinin AD Voetbal podcast’inde Sjoerd Mossou, Japonya ile oynanan 2-2 berabere biten maçın ardından Memphis Depay ve Virgil van Dijk’e yöneltilen eleştirileri ele alıyor. Futbol yorumcusu, bu programda Depay hakkında acı bir değerlendirmede bulunuyor.

Sunucu Etienne Verhoeff, Verengide Staten’da bulunuyor ve Hollanda’nın “Memphis’ten bıkmış” olup olmadığını merak ediyor. “Evet, kesinlikle öyle. Ama bu durum yıllardır devam ediyor, o (Depay, ed.) henüz iyi oynadığı zamanlarda bile,” diyor Mossou.

Köşe yazarına göre, o zamanlar bile forvet oyuncusuna karşı sağlıksız bir şüphecilik söz konusuydu. “Bence bu tamamen haksızdı. Ama şimdi bu tartışma haklı bir tartışma haline geldi.” Hollanda milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu, Japonya maçında oyuna sonradan girdi, ancak iyi bir izlenim bırakamadı.

“O oyuna girişi elbette…”, Mossou sözlerini bir an için dikkatlice düşünür gibi görünüyor. “Acı vericiydi. Orada, bu Dünya Kupası’nda Oranje’nin forveti olmaya hazır olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu yüzden Ronald Koeman’ın bu konuda ne yapacağını merak ediyorum.”

“Koeman onu takımının temel taşlarından biri olarak görüyor,” diyor AD gazetesi muhabiri. “Koeman, Depay’ın niteliklerine son derece inanıyor ve Depay da Koeman yönetiminde bunu pek çok kez kanıtladı.” Mossou daha sonra, milli takım teknik direktörünün final turnuvası sırasında “Moordrechter” lakaplı oyuncuyu kadro dışı bırakıp bırakmayacağını merak ediyor.

Virgil van Dijk

Verhoeff, Van Dijk hakkında da eleştirel bir hava olduğunu hissediyor, ancak Mossou, değerlendirmelerin farklılık gösterdiğini hemen belirtiyor. “Özellikle Van Dijk konusunda çok fazla farklılık olduğunu fark ettim.” Futbol gözlemcisi, çeşitli ulusal ve uluslararası medyanın değerlendirmelerini birbiriyle karşılaştırdı.

“Ona çok kötü notlar verildi, ancak diğer medyada ise mükemmel değerlendirmeler vardı. Bu arada, yine de maçın en iyi oyuncusu seçildi. Bu konu hakkında uzun ya da kısa konuşabiliriz, ama o takımdan çıkmayacak. Yüz yıl geçse bile, o bizim Dünya Kupası kaptanımızdır,” diyor Mossou. “Artık en iyi haliyle oynamadığı bir gerçek. Ancak Jan Paul van Hecke ile birlikte mükemmel bir stoper ikilisi oluşturuyor.”