Jamie Carragher, Chelsea'nin ocak ayında baskın bir stoper transfer etmemesi hâlinde bu sezon hiçbir şey başaramayacağına inanıyor. Liverpool efsanesi, cumartesi günü Leeds karşısında alınan 4-1'lik iç saha yenilgisinin ardından Levi Colwill ve Wesley Fofana ikilisini sert biçimde eleştirdi. Carragher ayrıca Xabi Alonso'nun takımının oynadığı futbolun tarzına şaşırdığını da kabul etti.

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Carragher: Chelsea'nin stoperde ciddi bir sorunu var

Carragher, Chelsea'nin baskın bir stoper transfer etmesi gerektiğini, aksi hâlde bu sezon hiçbir şey başaramayacağını savundu. Chelsea, 11 Premier Lig maçında 20 gol yedi. Dominic Calvert-Lewin'in Colwill ve Fofana'ya fiziksel üstünlük kurduğu cumartesi günkü 4-1'lik iç saha yenilgisinde Leeds, Chelsea'nin zaaflarını bir kez daha ortaya çıkardı ve Alonso üzerindeki baskıyı artırdı .

Carragher, Sky Sports'un Monday Night Football programında, “Chelsea'nin stoperde ciddi bir sorunu var. Ocak ayında bunu çözmezlerse Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba kattıklarında, bu sezon olmak istedikleri konuma ulaşmakta büyük sorun yaşayacaklar” dedi.

“Bu ikili birlikte asla başarılı olamaz”

Millî aradan önce Sunderland'in 1-0 kazandığı maçta Brian Brobbey'nin performansını da hatırlatan eski Liverpool savunmacısı, iki oyuncuya yönelik eleştirilerinde sözünü sakınmadı.

“Colwill, Sunderland maçında Brobbey'ye karşı penaltıya sebebiyet verdi ve teknik direktör onu devre arasında oyundan çıkardı. Fofana'nın Manchester United karşısındaki performansı, özellikle de ilk yarıdaki oyunu, bu sezon bir stoperden görebileceğiniz en kötü performanslardan biriydi” dedi. “Bu ikili birlikte asla başarılı olamaz çünkü fiziksel açıdan yeterince güçlü değiller ve aralarında gerçek bir lider yok.”

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Lacroix yalnızca “geçici bir çözüm”

Chelsea, yaz aylarında Maxence Lacroix'yı Crystal Palace'tan 51 milyon sterline transfer etti ancak oyuncu, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son üç maçı kaçırdı. Bu durumun kendisine Liverpool'un Sami Hyypia'yı transfer etmeden önceki hâlini hatırlattığını söyleyen Carragher, Lacroix'yı çözüm olarak görmüyor.

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“Ellerindeki oyuncularla bu durum değişmeyecek. Lacroix iyi bir oyuncu ama ocaktaki bir sonraki transfer dönemine ya da sezon sonuna kadar geçici bir çözüm” dedi. “Baskın bir stoper ve lider transfer edene kadar hiçbir şey başarma şansları kesinlikle yok.”

Carragher, Alonso'nun oyun tarzına şaşırdı

Carragher, Alonso'nun Chelsea'sine şaşırdığını da kabul etti. Takımın, birçok kişinin beklediği topa sahip olmaya dayalı futbolu oynamak yerine “ön üçlüye çok fazla bel bağladığını” söyledi.

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Alonso'nun takımı, lider ve son şampiyon Arsenal'ın 12 puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor. Chelsea, cuma günü Nottingham Forest deplasmanına çıkacak.