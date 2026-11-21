Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, gelecek sezon nerede oynayacağına dair hiçbir fikri olmadığını söyleyerek Anfield'daki uzun vadeli geleceğine ilişkin ciddi soru işaretleri yarattı. Deneyimli savunmacı, mevcut sözleşmesinin son aylarına girerken Merseyside ekibiyle henüz yeni bir anlaşmaya varmadı.

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Van Dijk, Anfield'daki belirsiz geleceğini değerlendirdi

Van Dijk, bu yaz sözleşmesinin sona ermesi yaklaşırken Liverpool'daki efsanevi döneminin sonuna gelebileceğini kabul etti. Kulüp tarihinin en iyi savunmacılarından biri hâline gelen 35 yaşındaki oyuncu, Liverpool savunmasının vazgeçilmez bir parçası olmayı sürdürüyor. Ancak bir sonraki adımına ilişkin henüz karar verilmediğini doğruladı. En üst düzeyde hâlâ sunacağı çok şey olduğuna inansa da yeni bir sözleşmenin bulunmaması, Liverpool taraftarları arasında kaptanlarının ayrılmaya hazırlandığı endişesini doğurdu.

Hollandalı oyuncu, Sky Sports'a şöyle konuştu: “Benim için en önemli şey, kendimi iyi hissetmem ve kendime iyi bakmam. Bana göre daha uzun yıllar oynayabilirim. Bu sezondan sonra ne olacağını göreceğiz. Şu anda biri gelecek sezon ne yapacağımı bildiğini söylüyorsa ya da bunu kamuoyuna açıklıyorsa doğruyu söylemiyordur. Çünkü şu an seninle konuşurken benim de hiçbir fikrim yok. Ama bu konuda rahatım. Beni tanıyorsan yalnızca kontrol edebildiğim şeylere odaklandığımı bilirsin. Şu anda da bu, Manchester United maçı.”

Ufukta duygusal bir veda mı var?

Oyuncu ile kulüp arasında anlaşma sağlanamazsa yaklaşan yaz transfer dönemi, Liverpool'un kazanılabilecek tüm büyük kupaları elde ettiği bir dönemin sonunu getirecek. Kulübe 2018'de katılan Van Dijk, o tarihten bu yana Liverpool'un son yıllardaki başarısının temel taşlarından biri oldu; iki Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Yaklaşık on yılın ardından kulüpten ayrılmanın kendisi ve sevdikleri için son derece duygusal bir an olacağını kabul etti.

Van Dijk sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama inanılmaz bir yolculuktu. Bu yaz neredeyse 10 yıl olacak. Hayatımın büyük bir parçasıydı ve o yıllarda yaşanan her şey için daima minnettar olacağım. Sözleşmem uzatılırsa o zaman bakarız. Uzatılmazsa yazın vedalaşacağım.” Olası bir ayrılığın duygusal ağırlığı sorulduğunda ise şunları söyledi: “Evet, muhtemelen en çok benim ve ailem için duygusal olacak çünkü inanılmaz bir dönemdi. Ama geleceğe çok uzaklardan bakmıyorum. Bana göre bu da başarımın nedenlerinden biri oldu. Bunu şimdi de değiştirmeyeceğim. Ne olacaksa olacak. Göreceğiz.”

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Yükselen yıldız Jeremy Jacquet'ye övgü

Kendi geleceği belirsizliğini korurken Van Dijk, Liverpool'un yeni nesil yeteneklerine rehberlik etmede önemli bir rol oynuyor. Bu sezon düzenli olarak ilk 11'de yer almaya başlayan 21 yaşındaki Jeremy Jacquet ile özellikle etkileyici bir savunma ortaklığı kurdu. Deneyimli kaptan, genç takım arkadaşının olgunluğunu överken ikilinin hem antrenmanlarda hem de maçlarda birbirlerinin oyun tarzını anlamak için yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

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Van Dijk, savunmadaki partneri hakkında şunları söyledi: “Şimdiye kadar olağanüstüydü, bunu söylemeliyim. Çok genç ama çok olgun bir oyuncu gibi oynuyor. Henüz 21 yaşında, kendini çok daha fazla geliştirecek ve bu iyi bir şey. Elbette maç sırasında onunla çok konuşuyorum. Ama maçtan sonra, antrenmanda ve ona yardımcı olabileceğimi düşündüğüm başka anlarda da konuşuyorum. Stoper ikilisi olarak güçlü ve zaman zaman zayıf yönlerinizin ne olduğunu anlamalı, bu konularda birbirinizi tamamlamalısınız. Bunu da ancak maç oynayarak başarabilirsiniz.”

Kalıcı bir savunma temeli oluşturmak

Deneyimli kaptan ile genç oyuncu arasındaki uyum, Liverpool'un bu sezonki performansında öne çıkan noktalardan biri oldu. Van Dijk, birbirlerine verdikleri desteğin istikrarlı performanslarının anahtarı olduğuna inanıyor. Ancak Jacquet'yi, aldığı övgüler artarken ayaklarının yere basması gerektiği konusunda uyardı. Kaptan, genç oyuncunun gelişim sürecinde kaçınılmaz olan form düşüşleriyle karşılaştığında da yüksek standardını korumasını istiyor.

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Kaptan sözlerini şöyle tamamladı: “İyi gidiyor çünkü o bana yardımcı oluyor, ben de ona yardımcı oluyorum. Olması gereken de bu. Başlangıcımız beni etkiledi, bunu söylemeliyim. Şimdi o seviyeyi ve istikrarı korumak, sakin kalmak ona bağlı. Çünkü haklı olarak çok övgü alıyor ve böyle bir durumda kendini kolayca kaptırabilirsin. Ama bir maçın biraz daha kötü geçtiğinde ya da kendi standardının altında kaldığında neler olabileceğini biliyorum. Devam etmeli, önemli bir oyuncu olmayı sürdürmeli ve formda kalmalı. O zaman işler oldukça iyi gidecektir.”