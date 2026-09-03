Çöl kulübü, teknik kadrosundaki tanınmış isimlerle dikkat çekiyor. Eski Liverpool profesyoneli Jonjo Shelvey kenarda yer alırken, Leicester City'nin şampiyon kadrosunda bulunan Danny Simpson oyuncu-antrenör olarak görev yapıyor. Transfer penceresi kapandıktan sonra Sancho, yeni bir kulüp bulamamıştı. Red Devils ile olan sözleşmesi haziran sonunda sona ermiş, yeni bir iş birliği konusunda ise anlaşmaya varılmamıştı.

Aston Villa tarafından bonservisiyle kadroya katılması da gerçekleşmedi. Villans daha önce hücum oyuncusunu kiralamıştı, ancak kiralık anlaşmasını kalıcı bir sözleşmeye dönüştürmekten vazgeçti. Böylece bir dönemin büyük umut vadeden ismi, Borussia Dortmund'dan Manchester'a 85 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmasının üzerinden yalnızca beş yıl geçmişken kulüpsüz kaldı.

Arabian Falcons yönetimi şimdi Sancho ve sözleşmesi bulunmayan diğer tanınmış oyuncularla temasa geçmeye hazırlanıyor. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi iddialı bir teklif planlıyor.

Bunun tekil bir örnek olmadığını mevcut kadroya bakmak gösteriyor: Ravel Morrison ile geçen yaz Orta Doğu'da eski bir United yeteneği olarak zaten sözleşme imzalanmıştı. Orta saha oyuncusu kısa süre sonra takım kaptanlığına getirildi.

Getty Images

Jadon Sancho hakkında hangi transfer söylentileri dolaşıyordu?

Son haftalarda Sancho, AS Roma ve Fiorentina ile de anılıyordu. Ancak Serie A'dan iki kulüp de kanat oyuncusunu kadrosuna katmadı. Ayrıca Brezilya'nın köklü kulübü Palmeiras'a, yani Güney Amerika'ya olası bir transferle ilgili söylentiler de dolaştı.

23 kez İngiltere Milli Takımı forması giyen oyuncunun kariyeri (üç gol) son dönemde son derece çalkantılı geçti. Son üç sezonda dört farklı kulüp için sahaya çıktı. Ocak 2024'te kiralık olarak kısa süreliğine BVB'ye döndü ve Westfalya ekibiyle Wembley Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinde forma giydi; bu maç Real Madrid'e karşı 2-0 kaybedildi.

Getty Images

Jadon Sancho, Chelsea ve Aston Villa'da kiralık olarak oynadı

BVB, oyuncuyu bonservisiyle yeniden kadroya katma yönünde karar almayınca Sancho için FC Chelsea'ye kiralık gidiş yolu açıldı. Burada Conference League'i kazandı, ancak Stamford Bridge'e kalıcı bir transfer gerçekleşmedi.

Bunun yerine Blues, yaklaşık 29 milyon euro tutarındaki satın alma zorunluluğundan kurtulmak için ManUnited'a yaklaşık altı milyon euroya denk gelen bir sözleşme cezası ödedi. Ardından Aston Villa'ya kiralık transfer geldi. Teknik direktör Unai Emery yönetiminde Sancho beklenen çıkışı yapamadı ve 39 resmi maçta yalnızca bir gol ve üç asist üretti, her ne kadar sezonu Avrupa Ligi zaferiyle tamamlamış olsa da.

Falcons şimdi BAE'deki şartların belirleyici olabileceğini umuyor. Vergiden muaf gelirle Dubai'de bir yaşam ve birinci sınıf antrenman koşullarının önemli argümanlar sunması bekleniyor. Şehir, geçmişte sakatlıkların ardından rehabilitasyon çalışmaları yaptığı için Sancho'ya zaten tanıdık geliyor.