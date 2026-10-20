İspanyol gazeteci Roberto Gómez, Barcelona ile Real Madrid arasında merakla beklenen El Clásico maçının hakem atamasıyla ilgili bir tartışma başlattı. Gómez, başlangıçta mücadeleyi yönetmek için aday gösterilen Hernández Hernández'in bu görevi üstlenmeyeceğini açıkladı ve planların değişmesinin arkasında Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun itirazlarının olabileceğini öne sürdü.

Gómez, "Radio Marca" kanalındaki "La Tribu" programındaki konuşmasında, hakem komitesinin Hernández Hernández'i seçme eğiliminde olduğunu, ancak maçın muhtemel hakeminin isminin erkenden ortaya çıkmasının yol açtığı tartışmanın ardından bu seçimden vazgeçtiğini söyledi.

Raúl Varela'nın, atamadaki değişikliğin Mourinho'nun itirazlarıyla bağlantılı olup olmadığını sorması üzerine Gómez olumlu yanıt verdi ve Portekizli teknik direktörün, hakemin ismini maçtan çok uzun süre önce öğrenmekten duyduğu şaşkınlığı iki kez dile getirdiğini belirtti.

Gazeteci, ilk eğilimin Dünya Kupası'nda tecrübesi olan bir hakeme başvurmak yönünde olduğunu, hesaplar değişmeden önce Hernández Hernández'in en öne çıkan aday olduğunu ekledi.

Gómez, ilgili tarafların Mourinho'ya itirazlarını tırmandırması için ek bir fırsat vermek istemediğini belirterek, beklenen mücadele öncesinde hakem dosyasının hassasiyetine atıfta bulunarak şöyle konuştu: "İstemedikleri şey, Mourinho'ya herhangi bir bahane vermek."

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Hernández Hernández'in hesaplardan çıkarılmasından söz etmesine rağmen Gómez, yedek hakemin kimliğini açıklamadı; ihtimaller arasında Alberola Rojas ve Sánchez Martínez isimlerini öne sürmekle yetindi, ancak ikisinden birini de teyit etmedi.

Real ile Sevilla mücadelesindeki tartışma

Gómez, ayrıca Real Madrid ile Sevilla mücadelesine eşlik eden hakem tartışmasına ve Santiago Bernabéu'daki tartışmalı kararları görüşmek üzere Fran Soto ile Endülüslü kulübün temsilcileri arasında yapılacak toplantıya değindi.

Gazeteci, toplantının ne kadar şeffaflık sağlayabileceğini sorgulayarak toplantının faydasından şüphe duydu; ayrıca hakem komitesi başkanının her hakem kararı için kişisel açıklamalar yapmakla yükümlü olması fikrini reddetti, ancak görüntülerin kulüplere sunulmasının ve en tartışmalı durumların açıklığa kavuşturulmasının önemini vurguladı.

Gómez, Arda Güler'in kırmızı kart görmesinin, eğer gerçekleşseydi ve skor 25. dakikada gol gelmeden beraberliği gösteriyor olsaydı, maçın seyrini değiştirebileceğine işaret etti, ancak takımların sonuçlarını yalnızca hakem kararlarına indirgeme fikrini reddetti.

Ayrıca televizyon yayın yönetmenlerinin çalışmasını savundu ve maçların naklinde topu takip etmenin öncelik olmaya devam ettiğini, kameraların oyunun akışından uzak olaylara her zaman yönlendirilmediğini açıkladı.