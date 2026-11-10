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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Hiç panik yapmıyorum!” Virgil van Dijk, Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesi yaklaşırken kontratına ilişkin belirsizlik hakkında konuştu

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Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olmasına rağmen Anfield'daki uzun vadeli geleceği konusunda rahat olduğunu vurguladı. Tecrübeli savunmacı, Liverpool savunmasının kilit isimlerinden biri olmayı sürdürüyor ancak henüz yeni bir sözleşme uzatmasına imza atmadı.

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Van Dijk, Anfield'daki geleceği hakkında konuştu

Hollandalı millî futbolcu Van Dijk'ın mevcut sözleşmesinin son aylarına girmesi, geleceğini Liverpool yönetiminin gündemindeki en önemli konulardan biri hâline getirdi. Henüz bir çözüme ulaşılmamış olsa da 35 yaşındaki stoper, kulüpteki durumuyla ilgili herhangi bir gerginlik veya endişe olduğu yönündeki iddiaları hafifletti. Sözleşmesi gelecek yaz sona ereceği için spekülasyonlar artarken kaptan, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde önündeki göreve odaklanmayı sürdürüyor.

Durumuyla ilgili konuşan Van Dijk, sözleşmesinin sona erecek olmasının kendisinde baskı yaratmadığını açıkça belirtti. Savunmacı, “Hiçbir şekilde panik içinde değilim. Oynamaya ve yaptığım işi sürdürmeye devam etmek istiyorum. Bakalım sezon neler getirecek. Şimdiye kadar burada harika zaman geçirdim. Bu süre uzarsa öyle olur. Uzamazsa başka bir yere giderim. Şu anda aktarılacak bir gelişme yok ama bu, herhangi bir stres yaşandığı anlamına gelmiyor,” dedi.

Sakatlık endişesi ve millî takım kadrosundan çekilmesi

Sözleşmesi önemli bir gündem maddesi olsa da Van Dijk şu anda kasım ayındaki arada fiziksel olarak toparlanmaya öncelik veriyor. Kulüp, savunmacının Yunanistan ve Almanya'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için Hollanda kadrosundan çekildiğini doğruladı. Bu karar, Van Dijk'ın Liverpool'un Crystal Palace karşısında aldığı son Premier League galibiyetinde tam olarak hazır olmakta zorlanmasının ardından geldi. Maçın bitiş düdüğünden sonra henüz eski formuna tam anlamıyla kavuşmadığına dikkat çekilmişti.

Fiziksel durumuna değinen Van Dijk, takımına yardımcı olmak için bir geçiş sezonunda bazı rahatsızlıklara rağmen oynadığını kabul etti. “Zihinsel olarak iyi durumdayım. Fiziksel açıdan son birkaç haftadır ufak bir sorun yaşıyorum ama sahada olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kendimi iyi hissediyorum fakat şu anda mesele ben değilim. Bakalım,” dedi. Kaptan, bu küçük sakatlık sorununa rağmen yoğun maç takvimiyle mücadele eden kulübün ligde şu ana kadarki tüm maçlarına ilk 11'de başladı.

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Liverpool henüz istediği düzeyde değil

Liverpool, Arne Slot sonrası dönemde henüz ritmini bulmaya çalışıyor ve lig lideri Arsenal'ın dokuz puan gerisinde yer alıyor. Sezona istikrarsız başlayan kulüp, Manchester City ve Arsenal'a yenilirken Avrupa'da da Fenerbahçe karşısında hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyet aldı.

Savunmacı, “Kazandığımız bazı maçlarda çok daha iyi olabilirdik,” diye ekledi. “Kaybettiğimiz bazı maçlarda ise iyi oynadık. İstikrar yakalamaya çalışıyoruz çünkü başarılı olmanın tek yolu bu.” Kulüp, 22 Kasım'da Manchester United'a karşı oynayacağı kritik iç saha maçı öncesinde birkaç kilit oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri endişeyle bekliyor.

Sağlık ekibi, Van Dijk'ın yanı sıra Palace maçından erken ayrılan Dominik Szoboszlai'nin durumunu da takip ediyor. Orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch ise son dönemde forma giymesine engel olan topuk sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalmayı sürdürüyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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