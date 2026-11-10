Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olmasına rağmen Anfield'daki uzun vadeli geleceği konusunda rahat olduğunu vurguladı. Tecrübeli savunmacı, Liverpool savunmasının kilit isimlerinden biri olmayı sürdürüyor ancak henüz yeni bir sözleşme uzatmasına imza atmadı.

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Van Dijk, Anfield'daki geleceği hakkında konuştu

Hollandalı millî futbolcu Van Dijk'ın mevcut sözleşmesinin son aylarına girmesi, geleceğini Liverpool yönetiminin gündemindeki en önemli konulardan biri hâline getirdi. Henüz bir çözüme ulaşılmamış olsa da 35 yaşındaki stoper, kulüpteki durumuyla ilgili herhangi bir gerginlik veya endişe olduğu yönündeki iddiaları hafifletti. Sözleşmesi gelecek yaz sona ereceği için spekülasyonlar artarken kaptan, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde önündeki göreve odaklanmayı sürdürüyor.

Durumuyla ilgili konuşan Van Dijk, sözleşmesinin sona erecek olmasının kendisinde baskı yaratmadığını açıkça belirtti. Savunmacı, “Hiçbir şekilde panik içinde değilim. Oynamaya ve yaptığım işi sürdürmeye devam etmek istiyorum. Bakalım sezon neler getirecek. Şimdiye kadar burada harika zaman geçirdim. Bu süre uzarsa öyle olur. Uzamazsa başka bir yere giderim. Şu anda aktarılacak bir gelişme yok ama bu, herhangi bir stres yaşandığı anlamına gelmiyor,” dedi.

Sakatlık endişesi ve millî takım kadrosundan çekilmesi

Sözleşmesi önemli bir gündem maddesi olsa da Van Dijk şu anda kasım ayındaki arada fiziksel olarak toparlanmaya öncelik veriyor. Kulüp, savunmacının Yunanistan ve Almanya'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için Hollanda kadrosundan çekildiğini doğruladı. Bu karar, Van Dijk'ın Liverpool'un Crystal Palace karşısında aldığı son Premier League galibiyetinde tam olarak hazır olmakta zorlanmasının ardından geldi. Maçın bitiş düdüğünden sonra henüz eski formuna tam anlamıyla kavuşmadığına dikkat çekilmişti.

Fiziksel durumuna değinen Van Dijk, takımına yardımcı olmak için bir geçiş sezonunda bazı rahatsızlıklara rağmen oynadığını kabul etti. “Zihinsel olarak iyi durumdayım. Fiziksel açıdan son birkaç haftadır ufak bir sorun yaşıyorum ama sahada olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kendimi iyi hissediyorum fakat şu anda mesele ben değilim. Bakalım,” dedi. Kaptan, bu küçük sakatlık sorununa rağmen yoğun maç takvimiyle mücadele eden kulübün ligde şu ana kadarki tüm maçlarına ilk 11'de başladı.

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Liverpool henüz istediği düzeyde değil

Liverpool, Arne Slot sonrası dönemde henüz ritmini bulmaya çalışıyor ve lig lideri Arsenal'ın dokuz puan gerisinde yer alıyor. Sezona istikrarsız başlayan kulüp, Manchester City ve Arsenal'a yenilirken Avrupa'da da Fenerbahçe karşısında hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyet aldı.

Savunmacı, “Kazandığımız bazı maçlarda çok daha iyi olabilirdik,” diye ekledi. “Kaybettiğimiz bazı maçlarda ise iyi oynadık. İstikrar yakalamaya çalışıyoruz çünkü başarılı olmanın tek yolu bu.” Kulüp, 22 Kasım'da Manchester United'a karşı oynayacağı kritik iç saha maçı öncesinde birkaç kilit oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri endişeyle bekliyor.

Sağlık ekibi, Van Dijk'ın yanı sıra Palace maçından erken ayrılan Dominik Szoboszlai'nin durumunu da takip ediyor. Orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch ise son dönemde forma giymesine engel olan topuk sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalmayı sürdürüyor.