Al-Ahli’de yaşananlar artık sadece transfer piyasasındaki sıradan bir hareket değil; Alman teknik direktör Matthias Jaissle’nin liderliğindeki bütüncül bir teknik projeye dönüştü. Jaissle, saha içindeki felsefesine uymayan büyük isimlerden bile fedakârlık yapmaya hazır görünüyor.

Son haftalarda Al-Ahli’nin adı, kulübün sözleşmesini feshettiği Cezayirli Riyad Mahrez’den başlayarak, Fildişili Frank Kessié’nin sözleşmesinin yenilenmemesi ve hatta İvan Toni ile Roger Ibáñez’in ayrılabileceğine dair haberlere kadar uzanıyor. Bu adım, artık kriterin oyuncunun değeri veya geçmişi değil, yeni teknik projeye ne kadar uygun olduğu olduğunu gösteriyor.

Bu yaklaşım, Yaissele’ye istediği takımı kurma konusunda tam bir özgürlük sağlasa da, Al-Ahli’yi iki ucu keskin bir kılıca dönüşebilecek bir riskin önüne de koyuyor; zira başarı, teknik direktöre olağanüstü bir itibar kazandıracakken, başarısızlık ise onu takımın yıldızlarını elinden kaçırmakla suçlanan ilk kişi haline getirebilir.

İsimlere yer vermeyen yeni bir proje

Al-Ahli’ye geldiğinden beri Yaisle, taktiksel fikirlerine açıkça bağlı kalmıştı; ancak 90 dakika boyunca yüksek pres ve yoğun top hakimiyeti uygulayabilecek bir takım kurmaya karar vermesinin ardından yeni sezon tamamen farklı görünüyor.

Bu tarz, yüksek fiziksel kondisyona sahip, sürekli koşma ve baskı yapma yeteneği olan özel nitelikteki oyuncular gerektiriyor; bu da teknik ekibin istisnasız tüm oyuncuları yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Bu nedenle, artık yıldızlık ya da popülerlik kadroda kalmayı garanti etmeye yetmiyor; Al-Ahli’de en önemli soru şu hale geldi: Oyuncu, teknik direktörün istediğini uygulayabiliyor mu?

İşte bu noktadan itibaren teknik devrimin işaretleri ortaya çıkmaya başladı; bu devrim, yakın zamana kadar takımın temel direkleri arasında yer alan isimlerin takımdan ayrılmasına yol açabilir.

Yıldızlardan fedakârlık... Hesaplanmış bir risk

Riyad Mahrez ve Kessie gibi iki büyük ismi takımdan çıkarmak kolay bir karar değildi, ancak bu, teknik veya pazarlama değeri ne olursa olsun, projenin herhangi bir isimden daha önemli olduğu yönünde net bir mesaj verdi.

Aynı durum, Kessie, Tony ve Ibanez’in geleceğiyle ilgili dolaşan haberler için de geçerli; bu haberler, yönetimin Yaisle’ye takımı oyuncuların popülerliğine göre değil, ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmek için geniş yetkiler verdiğini gösteriyor.

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Ancak öte yandan, bu kadar çok tecrübeli oyuncudan kurtulmak büyük bir risk taşıyor; zira bu oyuncular, taktiksel olarak en uygun olmasalar bile yüksek kaliteye ve maçları belirleme yeteneğine sahipler.

Bu nedenle, yapılacak her yeni transfer büyük bir sorumluluk üstlenecek; zira bu transferler sadece ayrılan isimlerin yerini doldurmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni projenin tüm bu fedakarlıklara değdiğini de kanıtlamak zorunda kalacaklar.

Başarı ile fiyasko arasında

Yaisle, şampiyonluklar kazandıracak bütüncül bir sistem kurmayı başarırsa, kararları cesur ve öngörülü olarak değerlendirilecek ve başkalarının almaya cesaret edemeyeceği kararları alma cesaretine sahip olduğu kabul edilecektir.

Ancak Al-Ahly başarısız olursa, tüm bu konular yeniden gündeme gelecek ve soru “Mahrez neden ayrıldı?”dan “Onun ayrılması bir hata mıydı?”ya, “Kessie veya Tony neden takımdan çıkarıldı?”dan “Onların yerini kim dolduracak?”a dönüşecektir.

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Futbolda, kararların doğru ya da yanlış olduğunu belirleyen tek şey sonuçlardır; bu nedenle Yaisle sadece yeni bir oyun stiline değil, aynı zamanda Al-Ahli’deki geleceğine de bahis oynuyor.

Belki de bu nedenle, önümüzdeki aylar Alman teknik direktörün kariyerinde en zorlu dönem olacak gibi görünüyor; zira onun projesi sadece oyun tarzını değiştirmekle sınırlı değil, takımın kimliğini tamamen yeniden şekillendirmeyi de içeriyor.

Al-Ahli’de zaman ayarlı bir bomba

Yeni proje başarılı olursa Al-Ahli tarihi bir dönemin eşiğinde olabilir, ancak aynı zamanda bir saatli bombayla karşı karşıya duruyor; çünkü yıldız oyunculardan kurtulmak geri dönüş imkânı bırakmıyor.

Ya Yaisle, daha hırslı, uyumlu ve kendi stilini dayatabilen bir takım oluşturmayı başaracak, ya da bu kararlar her olumsuz sonuçta peşini bırakmayacak bir yük haline gelecektir.

Bu nedenle önümüzdeki sezon sadece oyuncular için bir sınav olmayacak, aynı zamanda Yaisle’nin felsefesinin de gerçek bir sınaması olacak… Bu felsefe, isimlere değil, sistemin her zaman herhangi bir yıldızdan daha büyük olduğuna inanıyor.