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Khalid Boulahrouz, Theo Janssen ve Wim Kieft, pazartesi akşamı Denzel Dumfries'in Almanya karşısındaki performansını sert biçimde eleştirdi. Real Madrid'in savunmacısı, Hollanda'nın yediği bazı gollerde iyi bir görüntü vermedi.

Dumfries'in görevi, SC Freiburg'un hücum oyuncusu Derry Scherhant'ı kontrol altında tutmaktı ancak bunu hiç başaramadı. SC Freiburglu oyuncu, 32. dakikada güzel bir vuruşla direğe takıldı; dokuz dakika sonra ise golünü attı.

Scherhant, Denzel Dumfries'i kolayca çalımlayıp topu muhteşem bir vuruşla üst köşeye gönderdi. Verbruggen'in çaresiz kaldığı golle Almanya soyunma odasına 1-0 önde girdi.

60. dakikada Dumfries için işler tamamen ters gitti. Tehlikeli bir bölgede topu kaybetti; Wirtz ise direğin iç kısmına çarpıp ağlara giden sert bir uzaktan şutla bu hatayı acımasızca cezalandırdı.

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Ardından Hollanda oyundan düştü, Almanlar da gollerine devam etti. Nico Schlotterbeck, Wirtz'in bir golü daha ve Brajan Gruda'nın golleriyle skor 5-0'a geldi.

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Maçın ardından en çok konuşulan isim Dumfries oldu. Ziggo Sport'un Rondo programındaki yorumcular da Hollandalı savunmacının iyi bir maç çıkarmadığını gördü.

Boulahrouz, "İlk golde rakibine çok daha yakın durmalıydı. Hücum oyuncusunun ceza sahasına girmesine izin veriyor. O zaman çok daha savunmasız kalırsınız. Ceza sahasında her temas penaltıdır" diyerek eleştiride bulundu.

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Ardından söze giren Theo Janssen, "Aslında o kadar iyi bir savunmacı değil. Hareket hâlindeyken iyi" dedi. Boulahrouz da ona katıldı; Kieft de Dumfries'ten etkilenmemişti.

PSV ve Ajax'ın eski forveti, "Ben de fiziksel olarak hazır olmadığı izlenimini edindim" diye söze başladı. "Sanki sırtında bir çuval patates varmış gibi çok zor koşuyordu."