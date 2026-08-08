Teknik bir yöntem, TSV 1860 Münih'ten bazı taraftarların iki kez ödedikleri kombine bilet ücretlerini geri almasına yardımcı oldu. Ancak birçoğu eli boş kalma tehlikesiyle karşı karşıyaydı; ta ki isimsiz bir bağışçı devreye girene kadar. Kredi kartı, banka kartı veya PayPal ile yapılan ödemelerde 2026/27 sezonu için değerini yitiren sezonluk biletlerin ücret iadesi birçok durumda başarıyla gerçekleşirken, klasik banka havalesiyle ödeme yapan taraftarlar, yatırımcı Hasan Ismaik'in 3. Lig parasını vermeyi reddetmesinin ardından mali kayıp riskiyle karşı karşıya kaldı.

İsmi açıklanmayan girişimcinin sechzger.de taraftar portalı üzerinden iletişime geçmesiyle girişim burada devreye girdi. Amaç, zorunlu düşüşün ardından Regionalliga için yeniden bilet almakta maddi olarak zorlanan taraftarlara hedefli şekilde destek olmaktı.

Çerçeve koşullar ve kaynağın menşei netleştirildikten sonra çağrı temmuz ortasında başlatıldı. Geçen pazartesi öğleden sonra sürenin dolmasına kadar e-posta yoluyla toplam 90 destek başvurusu geldi. Platformun yöneticileri bunları herhangi bir inceleme yapmadan bağışçıya iletti.

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Hayırsever, 1860 taraftarına 107 kombine bilet ödedi

Bağışçı, inceleme ve karmaşık sürecin yürütülmesini kendi başına üstlendi; sermayenin yanı sıra ciddi bir zaman da harcadı. Sadece maddi avantaj peşinde koşan fırsatçıları dışarıda bırakmak için, bağışçı kendi incelemesi sonucunda haksız başvuruları ayıkladı.

Mali süreç sonunda devreye alınan bir avukatlık bürosu üzerinden hukuki güvenceyle tamamlandı. Sonuç olarak yardım kampanyasından 71 Aslan ailesi faydalandı ve toplam 34.243 euro tutarındaki 107 kombine bilet karşılandı. Cuma akşamı FC Augsburg II'ye karşı oynanan ve 15 bin seyirciyle kapalı gişe olan iç saha sezon açılışında (2-2), bu girişim devre arasında stat anonsuyla açıkça anıldı ve büyük alkış aldı.

Ücreti iade edilmeye uygun sezonluk biletlerin büyük bölümü Westkurve'deki ayakta seyir bölümüne aitti. Ayrıca ağır engelli bireylerden gelen başvurular da özellikle yüksek bir pay oluşturdu. Bu grup, sözde Stehhalle'de indirimli tarifeler ödese de, lisansın geri alınması nedeniyle yıllık bilet maliyetinin ikiye katlanması onları özellikle sert vurdu.