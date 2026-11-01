Arokodare'nin kafa golü Ajax'ı Eredivisie'de ikinci sıraya taşıdı
Ajax, Johan Cruijff Arena'da AZ Alkmaar'ı zorlu bir maçta 1-0 yenerek Eredivisie'de ikinciliği geri aldı. Nijeryalı forvet Tolu Arokodare, üst sıraları ilgilendiren karşılaşmanın tek golünü ilk yarıda attı.
Bu galibiyetle Michel Sanchez'in ekibi, lider Feyenoord'un bir puan gerisine yerleşirken şampiyonluk yarışındaki rakibi PSV'nin bir puan önüne geçti.
Sonuç, Ajax'ın AZ karşısındaki uzun süredir devam eden galibiyet hasretini de bitirdi. Ajax, Alkmaar ekibini tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçta ilk kez mağlup etti.
Savunmadaki taktik değişiklik AZ'nin son bölümdeki baskısını durdurdu
Arokodare, ilk yarıda AZ savunmacısı Mees de Wit'ten daha yükseğe sıçrayarak Abdellah Ouazane'nin isabetli ortasını kafayla ağlara gönderdi. Ancak ikinci yarıda topa sahip olma üstünlüğünü AZ ele geçirdi. Sanchez de skoru korumak için 4-4-2 dizilişinden savunma ağırlıklı 5-3-2'ye geçti.
Maçın ardından ESPN'e konuşan orta saha oyuncusu Davy Klaassen, Ajax'ın büyük çaba harcamak zorunda kaldığını kabul etti. Klaassen, “Güzel bir galibiyet. Zor kazanıldı mı? Kesinlikle, ama bu onu daha az tatmin edici kılmıyor,” dedi.
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“Bunlar kolay maçlar değil. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Başlangıçta baskımız iyi işledi. Sonrasında zorlandık... Ama bugün mutluyum. Kazandık,” diye ekledi.
Başkentteki galibiyete Brandt'ın sakatlığı gölge düşürdü
Üç kritik puanı almasına rağmen Ajax, Alman orta saha oyuncusu Julian Brandt'ın ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkmasıyla önemli bir kayıp yaşadı. Arka adalesini tutan Brandt'ın yerine Oscar Gloukh oyuna girdi.
Arokodare de aldığı darbenin ardından ikinci yarıda oyundan alınmasını istedi. Bu durum, Daley Blind ve Steven Berghuis'in savunmada görev almasını gerektirdi.
AZ, son bölümde beraberlik fırsatları yakaladı ancak forvet Mexx Meerdink ceza sahası içindeki net bir pozisyonu yanlış değerlendirdi.
Sanchez'in ekibini yoğun bir maç takvimi bekliyor
Fiziksel sorunları artan Ajax, şimdi Avrupa ve lig maçlarına odaklanıyor.
Amsterdam ekibi, gelecek hafta Konferans Ligi'nde Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'ı ağırlayacak, ardından ligde FC Twente ile karşılaşacak.
Amsterdam'daki dar yenilginin ardından AZ, puan tablosunda beşinci sırada kaldı.