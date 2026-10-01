Bir şey kesin: FC Brentford forması giyen Vitaly Janelt’in kariyer yolu fazlasıyla sıra dışı. Bunu gösteren birden fazla gerçek var. Sadece şu bile oldukça tuhaf: Premier League’de 166 kez forma giyen (12 gol), son olarak takımını burada iki kez kaptan olarak sahaya çıkaran ve İngiltere’nin en güvenilir orta saha sigortalarından biri sayılan bir Alman profesyonel, 28 yaşına gelmesine rağmen ne milli takımda ne de Bundesliga’da tek bir maça çıkmış durumda.

Janelt, Almanya profesyonel futbolunda yalnızca 54 kez oynadı; 2017 ile 2020 arasında VfL Bochum’da. Ancak Hamburg doğumlu oyuncu şimdi, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un kadrosunda yer alan 11 yeni isimden biri olarak milli takımda bulunuyor ve perşembe günü Sırbistan karşısında ilk maçına çıkabilir. Oysa neredeyse tam on yıl önce, Janelt’in DFB kariyeri daha gerçekten başlamadan bitecek gibi görünüyordu.

2016 sonbaharında Janelt, Almanya U19 Milli Takımı ile Arnavutluk’taki bir Avrupa Şampiyonası eleme maçındaydı. Janelt’in, o dönem RB Leipzig’deki takım arkadaşı Idrissa Toure ile birlikte otel odasına bir nargile getirdiği ve içtiği iddia edildi. İkili antrenmandayken odada bir yanık izi oluştu. Olayın ayrıntılarında gerçekte ne yaşandığı ise bugün hâlâ aydınlatılabilmiş değil.

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Vitaly Janelt’in nargile skandalında RB Leipzig’de sonuçlar ne oldu?

Ancak sonuçlar elbette hemen geldi: İki genç oyuncu erkenden evlerine gönderildi ve onları Leipzig’de öfkeden deliye dönmüş bir Ralf Rangnick karşıladı. Rangnick sert davrandı; Janelt ile Toure’yi gençlik akademisi ve yatılı okuldan attı, ayrıca yıl sonuna kadar takım antrenmanlarından ve maçlardan tamamen uzaklaştırdı.

Bunun üzerine bir de para cezası ve sabah 7’den öğleden sonra 15’e kadar vardiyalarla bir kreşte yüzlerce saatlik sosyal hizmet cezası verildi. Bu cezanın kapsamı o dönemde tartışma yarattı, özellikle de iki genç futbolcu olayı sert şekilde reddettiği için. İkili, nargileyi kendilerinin getirmediğini ve içmediğini, bunun yerine aralarında 18 yaşındaki BVB yeteneği Felix Passlack’ın da bulunduğu başka oyunculara odayı bıraktıklarını söyledi.

Ancak Janelt ile Toure disiplin konusunda sabıkasız isimler değildi. İkilinin iddiaya göre antrenmanlara defalarca geç kaldığı ya da yatılı okula izinsiz pizza sipariş ettiği olmuştu. Janelt, aradan geçen on yılın ardından bugünlerde bu skandala şöyle döndü: "Günün sonunda ben artık on yaş daha büyüğüm. Küçük bir kızım var, herkes bir gün büyür. Özellikle erkekler. Kadınlar, saçmalık yapma konusunda biraz daha sakin. Bence herkes bundan kendi dersini çıkarmalı. Ben bunu nispeten hızlı fark ettim. Olan oldu."

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Vitaly Janelt, FC Brentford’a sadece 600 bin euroya transfer oldu

Sol ayaklı Janelt daha sonra 2. Bundesliga’da Bochum’da yeni bir başlangıç yapmaya çalıştı, ancak bu üç buçuk yılda düzenli ilk 11 oyuncusu olmaktan çok uzaktı. Brentford’da ise durum daha ilk andan tamamen farklı oldu.

İngiliz ölçülerine göre komik sayılabilecek 600 bin euroluk bir bedelle altı yıl önce Londra’nın batısına, Championship’e transfer olan Janelt, burada hemen kilit oyuncuya dönüştü ve ilk sezonunda Bees’in kulüp tarihindeki ilk Premier League yükselişine yardımcı oldu.

Brentford, Premier League’de de rahat şekilde ligde kalırken Janelt savunma ağırlıklı orta sahada vazgeçilmez hale geldi. Hemen her sezonda güvenilir biçimde en az 30 maça çıktı. Onu yalnızca geçen sezon yaşadığı bir tarak kemiği kırığı uzun süre yavaşlattı. Ancak Janelt geri dönmeyi başardı ve takım içinde uzun zamandır en üst düzey saygı görüyor.

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Vitaly Janelt’in güçlü yönleri neler?

Janelt, Brentford’da ikili mücadelelerde fiziksel olarak güçlü, savunmayı toparlayan ve top güvenliğiyle oyun kurulumunu yapılandıran bir kesici. Bees Teknik Direktörü Keith Andrews onu her şeyi bir arada tutan bir "yapıştırıcı" olarak tanımladı. Janelt’in oyunu çok dikkat çekmiyor, ancak oynayamadığında takım için ne kadar yüksek bir değere sahip olduğu ortaya çıkıyor. Yılın başında sözleşmesini 2030’a kadar uzattı.

"Bireysel kalite satın alınabilir, zihniyet ve birliktelik satın alınamaz" diyen Janelt, bunu söylerken Klopp gibi konuştu: "Takım olarak birlikte sıkı çalışmazsanız rekabetçi olmak zordur." Janelt kendisi hakkında ise şunları söyledi: "Bence bir takım için iyiyim, kendimi takım oyuncusu olarak görüyorum. Önümdeki çocuklar için pis işleri ben yapıyorum."

Janelt, 2021’de Almanya U21 Milli Takımı ile yedek oyuncu olarak Avrupa şampiyonu olmasına rağmen en üst seviyenin kapısı yıllarca ona kapalı kaldı. 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde Hansi Flick’in gizemli 55 kişilik listesinde yer aldığı söyleniyordu.

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Vitaly Janelt, Sırbistan maçında DFB Takımı’ndaki ilk maçına çıkmanın eşiğinde

"Brentford gibi sakin bir kulüpte, Almanya’da çok fazla kişinin radarında olmayan bir takımda, gündeme gelmek o kadar kolay değil. Elbette daha önce bir noktada kadroya çağrılmış olmayı isterdim, bir şans umardım" dedi Janelt. "Brentford, Chelsea, Manchester United ya da Manchester City değil, bunun farkındayım. Bir noktadan sonra röportajlarda bunun hakkında konuşmaktan artık sıkıldım. Teknik direktör beni istiyorsa istiyordur. İstemiyorsa da istemiyordur. Kimseye kızgın değilim. Her hocanın kendi fikri vardır."

İlk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılması için şimdi Klopp’un fikrine ihtiyaç duyulmuş olması, muhtemelen onun İngiltere’de Liverpool’daki uzun yıllara dayanan çalışmasıyla da bağlantılı ve Janelt’in umuduna göre "muhtemelen benim için iyi". "28 yaşımda şimdi burada olmaktan çok mutluyum. Bu, benim için şu ya da bu büyük turnuvada yer alabilmek adına son şanslardan biri."

Joshua Kimmich ile Felix Nmecha’dan oluşan çift ön liberonun Klopp yönetimindeki ilk iki maçta pek de iyi bir görüntü vermemesi ve DFB Takımı’nda hem oyunda hem de ikili mücadelelerde güçlü, gerçek bir 6 numaranın eksik olması nedeniyle, Janelt’in Münih’te ilk ciddi sınav fırsatını alması oldukça mümkün. Bu, Shkodra’daki skandalın on yıl sonrasında taşlı ve sıra dışı bir kariyer yolunun hak edilmiş ödülü olurdu.

Vitaly Janelt: Profesyonel kariyer performans verileri