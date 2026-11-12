Bir basın raporu bugün perşembe günü, Camp Nou stadıyla ilgili büyük bir sürprizi ortaya çıkardı. Buna göre Barcelona taraftarları ölülerini Barça'nın kalbinde defnedebilecek.

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"The Guardian" gazetesi, Barcelona taraftarlarının çok yakında kulübü ömür boyu destekleyebileceklerini, ardından ölümlerinin ardından bile bu durumu sürdürebileceklerini belirterek, ebedi sadakatin bir bedeli olduğunun altını çizdi.

Kulüp, Camp Nou stadının geliştirme sürecinin bir parçası olarak, taraftarların son düdükten sonra küllerini yerleştirebilecekleri 26.000 yerden oluşan "Barcelona Anıtı"nı açtı.

Takımı öbür dünyadan desteklemenin maliyeti, 10 yıllık süre için 2.490 euro (2.082 İngiliz sterlini) ya da 50 yıllık süre için 6.000 euro olurken, yıllık 70 euro bakım ücreti de bulunuyor.

Ebedi yerinizi garantilemek ise size 10.000 euroya, buna ek olarak anı plaketi için 490 euroya mal oluyor.

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Barcelona kulübüne ait anıtı tanıtırken konuşan kulübün kurumsal işlerden sorumlu başkan yardımcısı Maria Elena Fort şunları söyledi: "Dedem yıllar önce vefat ettiğinde, tek istediğinin Barcelona stadının yanına gömülmek olduğunu, böylece öbür dünyada gollerin yankısını duyabileceğini söylemişti. Pek çok taraftar da aynı şeyi hayal ediyor."

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"Barcelona Anıtı"nın detayları

Mimar Kiki Montoya tarafından tasarlanan anıt, dört büyük aydınlatmalı kareden oluşuyor; anı plaketleri ise arkadan led lambalarla aydınlatılan cam bir duvara yerleştirilecek.

Küpler, kulübün 125 yıla uzanan tarihindeki önemli anları ölümsüzleştiren bir duvar resminin arkasında saklanacak.

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Rakip İspanyol kulüpleri Atletico Madrid, Real Betis ve Espanyol, stadlarında zaten daha küçük boyutta toplu mezarlara sahip.

Barcelona stadının geliştirme çalışmaları

Barcelona stadının yenileme çalışmaları gelecek yılın sonunda başlayacak ve kulüp, binden fazla taraftarın yerlerini çoktan ayırttığını açıkladı. Katkıları, 1957 yılında inşa edilen stadın yeniden geliştirilmesinin yüksek maliyetini karşılamaya ayrılacak.

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Kulüp, 2023 yılında kapasiteyi 99.354'ten 105.000'e çıkarma planını hayata geçirdi; bu, Wembley stadından 15.000 fazla demek olup, stadı Kuzey Kore'nin Pyongyang kentindeki Rungrado 1 Mayıs Stadı'ndan sonra dünyanın en büyük ikinci futbol stadı yapıyor.

Başlangıçta 900 milyon euro olan değişikliklerin maliyeti artık iki milyar euroya yaklaşıyor ve bu maliyet, son yıllarda bilet fiyatlarının iki katına çıktığına tanık olan maç bazlı bilet sahipleri tarafından üstleniliyor.

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Gecikmeler ve işçi anlaşmazlıkları

Proje, gecikmeler ve işçi anlaşmazlıkları yaşıyor. 2024 yılında Barcelona futbol kulübü, diğer hususların yanı sıra, binden fazla taşeronun fazla mesai için ücretlerini alamadığını kabul etti.

Çalışmaların bu yılın ilerleyen dönemlerinde tamamlanması planlanıyor, ancak kulüp, Camp Nou stadına bir çatı takılırken gelecek sezonun bir bölümünü Olimpiyat Stadı'nda (kapasite 55.926) oynamak zorunda kalacak.

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Barcelona La Liga'nın zirvesinde

Barcelona, 33 puanla İspanya Ligi sıralamasının zirvesinde yer alırken, ikinci sıradaki Real Madrid'in 3 puan önünde bulunuyor.