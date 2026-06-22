"Hiç bitmeyecek bir gece"... Irak ile Fransa arasındaki maçta "korku senaryosu" gerçekleşirse ne olur?

Pazartesi akşamı Philadelphia’daki Lincoln Financial Field stadyumunda oynanacak olan 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turundaki Fransa-Irak maçı, beklenen şiddetli gök gürültülü fırtınalar nedeniyle saatler sürebilecek uzun süreli kesintilerle karşı karşıya; bu durum, mevcut Dünya Kupası’nda türünün ilk örneği olabilir.

Şehir ve çevresine acil bir hava uyarısı yayınlayan ABD’li “CBS News” kanalına göre, en son hava tahminleri, yerel saatle 14.00 ile 19.00 saatleri arasında, yani maçın başlaması ve devam etmesi için belirlenen zaman diliminde şiddetli gök gürültülü yağmurların yağacağını gösteriyor.

Kanal, “şiddetli rüzgarlar ve yoğun şimşeklerle birlikte birçok gök gürültülü fırtınanın şiddetini artıracağı ve izole kasırga oluşma riski bulunduğu” belirtildi; bu durum, her iki takım için de hayati önem taşıyan maçın seyrini etkileyebilecek büyük zorluklara işaret ediyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) turnuvanın düzenleyicisi olsa da, ABD makamlarının uygulayacağı protokol üzerinde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır; zira bu alanda belirleyici olan ABD federal yönetmelikleridir, özellikle de Lincoln Financial Field stadyumunun açılır kapanır tavanı bulunmadığı için.

ABD yönetmeliklerine göre, stadyumun 13 kilometrelik yarıçapı içinde bir yıldırım tespit edildiği anda maç otomatik olarak askıya alınır, seyircilerin tahliye edilmesi ve oyuncuların derhal soyunma odalarına dönmesi zorunludur; ardından maçın yeniden başlaması için 30 dakika boyunca başka bir gök gürültülü fırtına olmaması beklenir ve tekrar gök gürültülü fırtına sesi duyulursa süre sıfırdan başlar.

ABD’de maçın askıya alınması süresiz olarak devam edebilir; bu durum, geçen yıl ABD’de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’nda da yaşandı. Orada 6 maç ertelendi; bunların en önemlisi, Chelsea ile Benfica arasındaki 16 turu maçıydı (uzatmaların ardından 4-1) maçı, bir dizi gök gürültülü fırtına nedeniyle yaşanan kesintiler yüzünden başlamasından 4 saat 38 dakika sonra sona ermişti.

ABD Ulusal Meteoroloji İdaresi, hava koşullarıyla ilgili riskleri anlık olarak izlemek üzere her ev sahibi şehre ekipler göndermeyi planlıyor. Bu sayede, ister maçın durdurulması, ister stadyumun tahliyesi, ister oyunun devam etmesine izin verilmesi olsun, hızlı kararlar alınabilecektir. Şiddetli gök gürültülü fırtınalar meydana gelmesi durumunda ise kurum, etkinliğin iptal edilmesini, ertelenmesini veya mümkünse kapalı bir alana taşınmasını değerlendirmesini tavsiye ediyor.

Dünya Kupası yönetmeliklerinde, soğutma sisteminin durdurulması veya tavanın kapatılması gerektiği durumlarda tek neden olarak hava koşulları belirtilmektedir. 20. maddeye göre, “Maç başladıktan sonra tavan açıksa, ardından hava koşullarında belirgin bir kötüleşme meydana gelirse, hakem, FIFA maç direktörüyle istişare ederek maç sırasında tavanın kapatılması emrini verebilir" ancak bu, açık hava stadyumu olan Philadelphia Stadyumu için geçerli değildir.

Şimşekli fırtınalar ve aşırı sıcaklık, organizatörler için başlıca faktörler olarak görülüyor. Organizatörler, gerekli önlemleri belirlerken Kulüpler Dünya Kupası’ndaki deneyimlerinden yararlandılar. Bu durum, hem taraftarlar hem de oyuncular için, özellikle de gece geç saatlerde maçı izlemeyi planlayan “erken gelenler” için uzun ve zorlu bir gece olacağına işaret ediyor.