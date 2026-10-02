VfL Wolfsburg'da, kısa süre önce hazırlık maçında TSV Havelse karşısında alınan net 4-1'lik galibiyete rağmen ortalık karışmış durumda. Huzursuzluğun nedeni ise takım kaptanı Maximilian Arnold. Arnold, maçın ardından yeni Kurtlar teknik direktörü Tobias Strobl yönetimindeki mevcut yedek rolü nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.

2009'dan bu yana Wolfsburg forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, altı resmi maç sonunda yalnızca cılız 182 dakikalık süre alabildi. Aşağı Saksonya ekibinin uzun yıllardır simge isimlerinden biri olan oyuncu, uzun süren sakatlık arasının ardından takıma temkinli şekilde yeniden kazandırılacağını hesaplıyordu, ancak mevcut kulübe rolünün boyutu Arnold'un beklentilerini aşıyor.

"Bu durumdan kesinlikle memnun değilim. Açık ve net: Yüzde 0,0 memnunum. Bu benim beklentim değil" diyerek orta saha oyuncusu mesajını tartışmaya yer bırakmayacak şekilde verdi. Uzun süren mecburi aranın ardından başlangıçta zorluk yaşayacağını düşünüyordu, ancak kendi sözleriyle "yine de böyle değil": "Bunu beklemiyordum."

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Maximilian Arnold, VfL Wolfsburg'daki yedek rolünü eleştirdi

Arnold, şimdi görünüşe göre kısa süre içinde bir değişiklik sağlamak için bilinçli olarak kamuoyu önüne çıkmayı tercih etti. Tecrübeli oyuncu, takım için taşıdığı sportif değere hâlâ inanıyor: "Takıma katma değer sağlıyorum. Ve umarım teknik direktör de bunu mümkün olan en kısa sürede görür."

Eğer teknik direktör Strobl bu değerlendirmeyi paylaşmamayı sürdürürse, Wolfsburg'un demirbaş isimlerinden Arnold sonuçları olabileceğinin sinyalini veriyor. Kadroda düşünülmemesi durumunda bunun sonuçlarının ne olacağı sorusuna Wolfsburg kaptanı anlamlı bir yanıt verdi: "O zaman ne olacağına bakarız."

Sezon öncesinde milyonluk transferleri nedeniyle ligin bir numaralı yükselme favorisi olarak görülen Wolfsburg, altı maç sonunda 11 puanla şu anda yalnızca dördüncü sırada yer alıyor.