Breisgau ekibinde gözden çıkarılan kalecinin SGE’ye transferi şu anda henüz çok erken bir aşamada olsa da, önümüzdeki günlerde somut bir hal alabilir.

Böylece Frankfurt yöneticileri, resmi maçların başlamasına kısa süre kala rotada belirgin bir düzeltmeye gitmiş oluyor. Sportif direktör Markus Krösche, yaz kampı sırasında hâlâ şu vurguyu yapmıştı: "Şu anda mevcut yapıda bir şeyi değiştirmek gündemde değil."

Bunun öncesinde, Eintracht’ın kalesindeki yerle ilgili aylar süren bir tartışma yaşanmış, bu konu geride kalan sezonun tamamına yayılmıştı. Uzun yıllar kaptanlık yapan ve takımın birinci kalecisi olan Kevin Trapp’ın ayrılığının ardından, aslında mirası devralması gereken isim Kaua Santos’tu.

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Kaua Santos ve Michael Zetterer tam anlamıyla ikna edemedi

Genç Brezilyalı ise ciddi performans dalgalanmaları ve sakatlık sorunlarıyla mücadele etti, bu nedenle kulüp içinde kısa sürede soru işaretleri oluştu. Bir önceki yaz SV Werder Bremen’den transfer edilen Michael Zetterer de eline geçen fırsatları kalıcı biçimde kullanarak yerini sağlamlaştıramadı.

İngiltere’deki genel prova niteliğindeki yenilgi ise süreci nihayet tamamen hızlandırdı. Kaua Santos, Brentford karşısında bir kez daha kötü bir gün geçirince kaleye yeni ve tecrübeli bir isim transfer etme kararı olgunlaştı.

Kaleci meselesinin yanı sıra kadronun geri kalanı da takviye gerektiriyor. Savunmada da hücumda da boşluklar göze çarpıyor. Hücum hattında ise Arnaud Kalimuendo’nun yeniden kiralanmasına dair umut sürüyor.

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Eintracht Frankfurt’tan başka hangi oyuncular ayrılabilir?

Aynı zamanda habere göre yönetim, mali hareket alanı yaratmak için çıkışlar üzerinde de çalışıyor. Elye Wahi, OGC Nice’e bir kez daha kiralanmaya yakınken Fares Chaibi, Crystal Palace’ın ilgisini çekmiş durumda. Michy Batshuayi ise büyük ihtimalle Suudi Arabistan’da Al-Shabab’a gidecek.

Ellyes Skhiri için de yakın zamanda bir satış ihtimali belirginleşmiş durumda. Ayrıca yedek kaleci Zetterer için İngiltere’den bir seçenek ortaya çıkabilir.