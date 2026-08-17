Breisgau ekibinde gözden çıkarılan kalecinin SGE'ye transferi şu anda henüz çok erken bir aşamada olsa da, önümüzdeki günlerde somut bir şekil alabilir.

Böylece Frankfurtlu yöneticiler, resmi maçların başlamasına kısa süre kala rotada belirgin bir düzeltmeye gidiyor. Yaz kampı sırasında sportif direktör Markus Krösche, "Şu anda bu yapıda bir değişiklik yapmak gündemde değil" vurgusunu yapmıştı.

Bundan önce ise Eintracht'ta kaleyi kimin koruyacağına ilişkin aylar süren bir tartışma yaşanmış, bu konu geçen sezonun tamamına yayılmıştı. Uzun yıllar kaptanlık yapan ve birinci kaleci olan Kevin Trapp'ın ayrılığının ardından, bayrağı aslında Kaua Santos'un devralması planlanıyordu.

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Kaua Santos ve Michael Zetterer tam anlamıyla ikna edemedi

Ancak genç Brezilyalı, ciddi performans dalgalanmaları ve sakatlık sorunlarıyla mücadele etti; bu nedenle kulüp içinde kısa sürede endişeler oluştu. Bir önceki yaz SV Werder Bremen'den transfer edilen Michael Zetterer de eline geçen fırsatları kalıcı biçimde değerlendirip yerini sağlamlaştıramadı.

İngiltere'deki son provada alınan yenilgi ise süreci nihayet tamamen harekete geçirdi. Kaua Santos, Brentford karşısında yine kötü bir gün geçirince, kale için yeni ve tecrübeli bir isim transfer etme kararı olgunlaştı.

Kaleci meselesinin yanı sıra kadronun geri kalanı da takviye gerektiriyor. Savunmada da hücumda da boşluklar göze çarpıyor. Hücum hattında ise Arnaud Kalimuendo'nun yeniden kiralanmasına yönelik umut sürüyor.

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Eintracht Frankfurt'tan başka hangi oyuncular ayrılabilir?

Aynı zamanda habere göre yönetim, mali hareket alanı yaratmak için gidecek oyuncular konusunda da çalışıyor. Elye Wahi, OGC Nice'e bir kez daha kiralanmaya yakınken, Fares Chaibi ise Crystal Palace'ın ilgisini çekmiş durumda. Michy Batshuayi'nin Suudi Arabistan'da Al-Shabab'a gitmesi bekleniyor.

Ellyes Skhiri için de yakın zamanda bir satış ihtimali belirmiş durumda. Ayrıca yedek kaleci Zetterer için İngiltere'den bir seçenek ortaya çıkabilir.