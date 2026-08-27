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Goal.com
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Julian AlvarezGetty Images

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Heyecan verici video: Barcelona ve Atletico Madrid temsilcileri arasında İspanya dışında gizli görüşme!

Transfers
J. Alvarez
Atletico Madrid
La Liga
Barcelona
Arjantin
İspanya

Kamera imkânsızı ifşa etti

Gözler Monaco'daki Şampiyonlar Ligi kura toplarına çevrilmişken, kulislerde çok daha hararetli başka olaylar yaşanıyordu. Kameralar, sır olarak kalması gereken bir anı yakaladı: Barcelona başkan yardımcısı, Atletico Madrid başkanıyla yüz yüzeydi.

TNT kanalının kameraları, bugün perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi kurası başlamadan önce, Monaco'daki Grimaldi Salonu'nda Barcelona taraftarlarını çılgına çeviren bir anı kura çekiminin kenarında görüntüledi.

Objektifler, Barcelona kulübü başkan yardımcısı ve kulübün kuradaki resmi temsilcisi Rafa Yuste ile Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo arasında törenin kulislerinde yaşanan uzun ve dikkat çekici bir konuşma anını gösterdi.

Bu doğrudan görüşme, son derece hassas bir zamanlamada; Atletico Madrid kulübünün, Barcelona'nın Arjantinli forvet Julian Alvarez'i transfer etmek için yürüteceği herhangi bir müzakere girişiminin önünü kesin olarak kapatan yeni bir resmi açıklama yayımlamasından yalnızca birkaç saat sonra gerçekleşti. Teknik direktör Hansi Flick ve sportif direktör Deco, Alvarez'i, Robert Lewandowski'nin beklenen ayrılığının ardından hücumu güçlendirmek için birinci hedef olarak görüyor.

Barcelona başkanı Joan Laporta, müzakere kapısını aralamak amacıyla dün Atletico Madrid'e zeytin dalı uzatmıştı; ancak yanıt sert ve hızlı geldi.

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"Örümcek" lakaplı Julian Alvarez'in "hastalık" mazeretiyle üst üste ikinci gün Atletico'nun Majadahonda'daki antrenmanlarına katılmamasına rağmen, Madrid kulübü bir öncekinden daha sert bir açıklama yayımladı. Bu kez, açıklama kulübün sahibi olan "Apollo" grubunun ortak imzasını taşıyor ve hem başkan Enrique Cerezo'nun hem de icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil'in Barcelona ile müzakereyi tamamen reddeden kamuya açık beyanlarını kesin bir dille teyit ediyor.

Şu ana kadar Yuste ile Cerezo arasındaki yan konuşmada nelerin geçtiğine dair ayrıntılar açıklanmadı; ancak tüm işaretler, sonuncusu yeni sahiplerin desteklediği Atletico açıklaması olmak üzere, Barcelona'nın demirden bir kapıyı çaldığını ve rojiblancos yönetiminin yıldız forvetiyle ilgili konuda bir adım bile geri atmaya niyeti olmadığını gösteriyor.

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