Heyecan verici perde arkası… Harry Kane, Trump ile görüşmesinin ayrıntılarını anlatıyor

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile oynayacakları maç öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump ile daha önce bir golf turu oynadığını doğruladı ve bu deneyimi “son derece olağanüstü” olarak nitelendirdi.

Trump, bu haftanın başlarında Kane ile golf oynadığını açıklamış ve gazetecilere, “Kane’in harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onunla golf oynadım ve onu çok seviyorum. Kendisi de iyi bir golfçü, gerçekten harika biri” dem işti.

Kein, bu golf partisinin 18 ay önce Florida eyaletinde gerçekleştiğini belirterek, 80 yaşında olmasına rağmen Trump’ın golf seviyesinden etkilendiğini ifade etti.

32 yaşındaki forvet, yarın Cumartesi günü Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç arasındaki maç öncesinde şunları söyledi: “Açıkçası iyi bir performans sergiledim, ancak 18 ay önce Palm Beach’teyken beni oynamaya davet etmişti.”

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “ABD Başkanı sizi bir yere davet ettiğinde, ister onunla görüşmek ister onunla golf oynamak olsun, bu gerçekten olağanüstü bir deneyim.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Açıkçası golf seviyesi çok iyi. Onun yaşına geldiğimde aynı seviyede oynayabilmeyi umuyorum, bu kesin. Eşsiz bir deneyimdi ve beni oynamaya davet ettiği için sadece minnettardım.”

Keane, eski “Üç Aslan” kaptanının Erling Haaland liderliğindeki Norveç milli takımıyla oynanacak kritik maçın arifesinde oyuncularla buluşmaya özen göstermesinin ardından, İngiltere milli takımının efsane Sir David Beckham’ı mutlu etmeye çalıştığını vurguladı.

İngiltere milli takımı, dün Cuma günü, Beckham’ın ortak sahibi olduğu ve ABD Ligi’nde mücadele eden Inter Miami kulübünün tesislerinde antrenman yaptı.

51 yaşındaki Beckham, oğulları Romeo ve Cruz ile birlikte Fort Lauderdale'deki antrenmana katıldı. Ayrıca, bu yaz Dünya Kupası'nda İngiltere'nin oynadığı bir dizi maçı izlemiş olan Beckham, oyuncular sahaya çıkmadan önce spor salonunda onlarla sohbet etti.