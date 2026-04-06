Heyecan verici oyuncu değişikliğinin ardından... Cidde Birliği, El-Nusairi'nin sakatlığıyla ilgili tıbbi raporu aldı

Al-Ittihad kulübünde memnuniyet uyandıran bir gelişme olarak, Faslı yıldız Youssef En-Nesyri ile ilgili olumlu sinyaller ortaya çıkmaya başladı; taraftarlar ise önümüzdeki günlerin getireceği sonuçları büyük bir merakla bekliyor.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiah"a göre, Faslı forvet Youssef En-Nesyri'ye yapılan tıbbi muayeneler, oyuncunun ciddi bir sakatlığı olmadığını doğruladı.

Gazete, geçen Cuma günü Al-Hazm ile oynanan maçta (Suudi Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al-Ittihad'ın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan) 90. dakikada oyundan alınan El-Nusiri'nin sadece hafif bir kas yorgunluğu yaşadığını belirtti.

28 yaşındaki El-Nusairi, kış transfer döneminde Türk takımı Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a katıldığından bu yana 10 maçta forma giydi ve bu maçlarda 4 gol attı, 1 asist yaptı.

Öte yandan, Portekizli teknik direktör Sergio Conceição, Pazar akşamı takımın hafif bir toparlanma antrenmanı ile yetinmesinin ardından, bugün Pazartesi günü, Çarşamba günü ligin 29. haftasında oynanacak Neom maçı hazırlıklarına, as kadro oyuncularının da katılacağı ana antrenmanla başlayacak.

Al-Ittihad ayrıca 14 Nisan'da Cidde'deki kendi sahasında, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda ile oynayacağı önemli maça hazırlanıyor.

Al-Ittihad, şu anda 45 puanla Suudi Roshen Ligi'nde altıncı sırada yer alıyor.