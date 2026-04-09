Heyecan verici bir transfer... Mohamed Salah ve Van Dijk yeni bir takımda birlikte oynayacak mı?

Önümüzdeki yaz transfer piyasasının en iddialı transferlerinden birinde, Galatasaray, futbol projesinde gerçek bir devrim yaratmak amacıyla Liverpool'un iki dünya yıldızına yönelik çifte hamle yapmaya hazırlanıyor.

Türk "A Spor" gazetesinin haberine göre, kulüp, önümüzdeki yaz transfer döneminde Mohamed Salah ve Virgil van Dijk ikilisiyle sözleşme imzalayarak, ağır toplardan oluşan bu ikili transferi kesinleştirmek için güçlü ilgisini yeniledi.

Mohamed Salah, Anfield'da takım ve bireysel başarılarla dolu olağanüstü dokuz sezonun ardından, bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmi olarak açıklamıştı.

Gazete, Türk kulübünün transfer döneminin açılmasından önce ikiliye yönelik erken bir hamle yapmayı planladığını ve Salah'ın sözleşmesinin sona ermesine yakın olmasını fırsat olarak değerlendirdiğini bildirdi. Salah'ın, bedelsiz olarak Reds'ten ayrılması bekleniyor.

Virgil van Dijk ise, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain'e 2-0 yenildikten sonra son zamanlarda sert eleştirilere maruz kaldı ve bunun ayrılma olasılığının önünü açabileceği düşünülüyor.

Türk kulübü, gelecek sezon Avrupa sahnesinde, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir takım kurmak amacıyla, Premier Lig'den güçlü transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Van Dijk, savunma hattını ünlü bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen kulüp başkanı Dursun Özbek için savunma rüyası olarak görülüyor.

Salah ve Van Dijk ikilisi, son yıllarda Liverpool'un tarihine damga vuran en önemli oyuncular arasında yer alıyor. İkili, başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok büyük şampiyonluğun kazanılmasında rol oynadı.