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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Heyecan verici bir söz… Bellingham, İngilizlerin hayallerinin suya düşmesinin ardından sessizliğini bozdu

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
J. Bellingham
İngiltere
Arjantin

İngiltere milli takımının yıldızı Jude Bellingham, Arjantin’e yenildikten sonra 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu hayallerinin suya düştüğünü değerlendirdi.

İngiltere, 85. dakikaya kadar 1-0 önde giderek Dünya Kupası finaline çok yaklaşmıştı, ancak son şampiyon iki gol atarak 2-1'lik acı bir galibiyet elde etti.

Bellingham, Instagram hesabından şöyle yazdı: “Hislerimi ifade edecek doğru kelimeleri bulmakta büyük zorluk çekiyordum, ancak Kansas’taki otobüs şoförümüzün söylediği sözler her şeyi tam olarak özetliyor.”

"Vatanımızdan bize gösterdiğiniz bu olağanüstü destek için teşekkür ederim. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat etmek ve orada bize destek olmak için emekleriyle kazandıkları paralarını harcayan herkese de teşekkür ederim" diye ekledi.

“Ülkemizde tanık olduğumuz bu birlik ve sevgi ortamının bu turnuvanın bitmesiyle sona ermemesini diliyorum; çünkü birleştiğimizde büyük başarılara imza atabiliriz ve bunu kesinlikle başaracağız… Hepinizi seviyorum” diye devam etti.

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İngiltere
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Arjantin
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Bellingham, 6 gol atıp 1 asist yaparak 2026 Dünya Kupası’nda büyük bir performans sergiledi.

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