Heyecan verici bir skorla… Donis’in golleri Suudi Arabistan’ın Dünya Kupası tarihine geçti

Suudi Arabistan Milli Takımı, Yunan teknik direktör Georgios Donis’in 2026 Dünya Kupası’ndaki en önemli maçlarda tecrübeli oyunculara güvenme kararı almasının ardından, Yeşil Adalar ile oynadığı karşılaşmaya tarihi bir kadroyla çıktı.

Futbol istatistik ağı "Opta"ya göre, Suudi Arabistan milli takımının Yeşil Burun Adaları karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'in yaş ortalaması 29 yıl 267 gün olarak gerçekleşti ve bu, "Yeşiller"in Dünya Kupası tarihindeki en yaşlı ilk 11 kadrosu oldu.

Bu rakam, Donis’in ikiye bölünemeyecek kadar önemli bir maçta deneyime ağırlık verdiğini yansıtıyor. Donis, başta Muhammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Muhammed Kano ve Salem Al-Dossari olmak üzere uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir dizi oyuncuyu sahaya sürmeyi tercih ederken, İspanya maçının ardından maruz kaldığı eleştirilere rağmen Abdullah Al-Khaibari’yi kadroda tuttu.

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Teknik ekip, oyuncuların birikmiş deneyimlerinin maçın etrafındaki büyük baskıyla başa çıkmada yardımcı olmasını umuyor; özellikle de Suudi milli takımının, son 32 turuna yükselme umutlarını sürdürmek için galibiyete ihtiyacı olduğu düşünülürse.

Deneyim faktörü, milli takıma zihinsel açıdan bir avantaj sağlayabilir; ancak Suudi taraftarlar, “Yeşiller”in geçen turda İspanya karşısında sergilediği sönük performansın ardından, bunun saha içindeki performansa da yansımasını bekliyor.